Pripadnik rumenih jopičev slavil Hitlerja, grozil z likvidacijo

Zatožna klop, na kateri bi moral zaradi kaznivega dejanja grožnje sedeti Purgar, je včeraj samevala. FOTO: Marko Feist

Zatožna klop ljubljanskega okrajnega sodišča je včeraj ob 13. uri, ko je bil razpisan narok za glavno obravnavo, samevala. Brez opravičila obdolženega 31-letnegain tudi brez njegovega zagovornika, pa čeprav bi se sojenje zaradi kaznivega dejanja grožnje počasi lahko že končalo. Tožilstvo mu v obtožnem predlogu očita, da naj bi septembra lani na javnem kraju, in sicer v parku v okolici ljubljanskega UKC, grozil fizični osebi, domnevno naj bi se poznala.Več kaznivih dejanjZa kaznivo dejanje grožnje po prvem odstavku je sicer zagrožena kazen do šest mesecev zapora oziroma denarna kazen. Po naših neuradnih, a preverjenih informacijah pa gre za tako rekoč specialnega povratnika kaznivih dejanj, predvsem premoženjskih, kot so tatvine. Zato je tudi njegova kazenska evidenca že precejšnja – menda za nekaj tipkanih listov – obsojen naj bi bil tudi že na zaporno kazen. Sodišču tako včeraj ni preostalo drugega, kot da je sojenje preložilo.Urban Purgar v zadnjem času polnil strani medijev, saj ga povezujejo z neonacistično skupino rumeni jopiči, avgusta pa je na družabnem omrežju twitter med drugim zapisal »Hitler je #heroj« in da so bili nacisti junaki, zavzel pa se je tudi za oblikovanje novih domobranskih milic, kar je sprožilo burne odzive in obsodbe.Še pred približno tednom dni je bil predsednik in član Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, a je z mesta zaradi pritiska nepreklicno odstopil. Kot je zapisal v odstopni izjavi, se je za ta korak odločil, ker se tudi članstvo društva ni strinjalo z nekaterimi izjavami, ki jih je objavil na družabnem omrežju: »Ne želim, da medijski pogrom nad menoj vpliva na delovanje društva, člane društva in odnose med njimi in oblati njegovo ime.«Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je bilo ustanovljeno marca 2019 in stoji za spletnim portalom Nacionalna tiskovna agencija (NTA). Kot svoje poslanstvo navaja »širjenje pomena tradicionalnih vrednot in kulturne dediščine Slovencev; ustvarjanje, organiziranje in prirejanje javnih predavanj in multimedijskih predstavitev na tematiko kulturne dediščine Slovencev«. Društvu je junija letos ministrstvo za kulturo podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, kar mu daje možnost pridobivanja državnih sredstev. Takrat je imelo štiri člane. Odločitev ministrstva je sprožila buren odziv dela javnosti, saj je znano, da je društvo povezano s t. i. rumenimi jopiči.Tudi urednik NTAPurgar je v kolofonu NTA predstavljen kot odgovorni urednik in zastopnik Nacionalne tiskovne agencije (NTA), ki jo je januarja letos ustanovil novinar in njegov predhodnik na uredniškem mestu. Ta je s tega mesta odstopil, ko se je v prvem intervjuju za NTA kanadskemu skrajnežu predstavil kot »urednik prvega fašističnega medija v Sloveniji«, zaradi česar je počilo med njim in nekaterimi sodelavci, kot so profesor in publicist, državni sekretar za koordinacijo med vlado in DZ, predsednik državnega sveta, ki so sodelovanje odpovedali.NTA je nastal kot nekakšen poskus predstavljati protiutež Slovenski tiskovni agenciji (STA), vendar pa je ministrstvo za kulturo prošnjo za vpis v razvid medijev zavrglo, ker je Urban Purgar na zahtevo ministrstva v zakonskem roku ni ustrezno dopolnil, medtem ko inšpekcijski postopek zoper NTA, ki so ga na podlagi pritožbe sprožili na Inšpektoratu za kulturo in medije že 23. februarja letos, še vedno ni končan.Če smo na začetku članka zapisali, da je bil Purgar večkrat kazensko obravnavan zaradi kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, pa se utegne sojenju za kaznivo dejanje grožnje, ki trenutno poteka na okrajnem sodišču, pridružiti še katero. Vidni član društva petkovega protestnega gibanjaga je namreč prijavil policistom zaradi tvita, v katerem je pod fotografijo izpred Jenullovega doma pripisal: »Narod, povejte, končam jaz po hitrem postopku?«Gre za povsem direktno grožnjo, so prepričani v Protestni ljudski skupščini. V sporočilu za javnost so zapisali, da ne gre za prvo grožnjo oziroma napad, saj da je Purgar že po protestu 25. junija Jenulla pljunil v obraz in mu zagrozil z nasiljem. Jenull je policiji prijavil tudi takratni napad.