Ugrabitev: Dejana naj bi strpal v porscheja in ga odpeljal

Po večkrat preklicanih predobravnavnih narokih je v četrtek na zatožno klop koprskega okrožnega sodišča sedel pripornik Gera Mladenov, 37-letni kapitan dolge plovbe, državljan Srbije in Bolgarije z začasnim bivališčem v občini Hrpelje-Kozina. Z neznanim storilcem naj bi ugrabil izolskega podjetnika Dejana Kolmana, ga izsiljeval skupaj s 35-letnim Beograjčanom Slavkom Dimitrijevićem, ki pa je slovenskim organom pregona nedosegljiv, začasni naslov pa ima še vedno v koprski občini. Obtožnico zaradi zatajitve, ki se je nanašala na izposojeno vozilo na ime oškodovanca Kolmana, Mladenov pa naj bi ga uporabljal, so umaknili.

Odvetnik domnevnega oškodovanca Igor Cek je sodnici Tatjani Pavlovec predlagal, naj se javnost popolnoma izključi, saj da ima stranka dva otroka in družino, javna obravnava pa bi ob prisotnosti novinarjev pomenila poseg v njegovo družinsko življenje. S predlogom se je strinjala višja državna tožilka in namestnica vodje koprskega tožilstva Tamara Pahor. Odvetnika obtoženega, Nina Spremo in Renato Dukič, pa sta predlogu nasprotovala.

Za izsiljevanje mu grozi osem let zapora, za ugrabitev deset. FOTO: Moni Černe

»Če je oškodoval svojo družino, je to njegov problem. Predlog gre v prid temu, da je zaradi svojega poslovanja v več predkazenskih postopkih in ne želi, da se bi to v medijih razkrilo,« je pojasnil Dukić. Po naših neuradnih informacijah je Kolman v postopku zaradi suma utaje davkov, pranja denarja in ponarejanja listin v sostorilstvu, pri čemer naj bi se okoristil z milijonom in šeststo tisoč evri. Predlog za izključitev javnosti na naroku in celotni glavni obravnavi je sodnica zavrnila. Koprsko tožilstvo obravnava sum dveh kaznivih dejanj zalezovanja, ki naj bi jih zagrešil Gera Mladenov.

Gumb za paniko sproži pregon

»Absolutno nisem kriv,« se je izrekel Mladenov, ki mu za izsiljevanje grozi osem let zapora, za ugrabitev deset. Tožilstvo in Kolmanov odvetnik nista imela dodatnih dokaznih predlogov, je pa obramba predlagala izločitev dokazov, pridobljenih s prikritim opazovanjem, ter tudi izločitev uradnega zaznamka koprskih kriminalistov, saj da je slednji nezakonit. Dukić je med drugim predlagal postavitev izvedenca medicinske stroke, soočenje obtoženca in oškodovanca, rekonstrukcijo ugrabitve ter več prič, ki bi menda lahko pojasnile okoliščine spora med nekdanjima poslovnima partnerjema, njunem odnosu ter dogodku, ki je obtoženca pripeljal v pripor in na sodišče.

Gera Mladenov je v priporu v Kopru od 22. januarja. FOTO: Moni Černe

Dvajsetega januarja okoli 15.15 naj bi Mladenov s sostorilcem pred blokom na Južni cesti 105 v Izoli ugrabil domačina Kolmana, medtem ko je bil ta v službi. V vlogi nepremičninskega posrednika je bil s sodelavkami na ogledu stanovanja, ki bi ga oddali v najem.

Zaseženega porscheja, s katerim naj bi Gera Mladenov ugrabil Dejana Kolmana, so Mladenovu že vrnili.

Mladenov naj bi ga s silo porinil v svoj porsche cayenne koprskih registrskih oznak in ga odpeljal na odročno mesto pod predorom Dekani, nato pa še na območje Kortine. Na teh lokacijah je po prepričanju tožilstva Mladenov pretepal Kolmana (tudi s kolom) ter mu grozil. Vzel naj bi mu denarnico, sostorilec pa je iz nje vzel 200 evrov.

Kolman je imel v žepu bunde gumb za paniko, s pritiskom nanj je alarmiral detektiva Silvana Černeca, ta pa je obvestil policiste. Mladenov je baje vozil kar 200 kilometrov na uro, zato so ga možje v modrem po izsleditvi izgubili. Ko so ga znova uzrli, v avtu ni bilo več ne domnevnega sostorilca ne ugrabljenega. Obramba trdi, da je vozilo zaustavil obtoženi sam, preiskovalci, da je na območju Škofij zapeljal na neprevozno pot in ni mogel naprej.

Ne ugrabitev, temveč le pijača

Spor, ki da je nastal zaradi več kot milijona evrov, ima dolgo brado. Kolman, ustanovitelj koprskega računovodskega servisa Erdeef, d. o. o., naj bi imel v Saronnu v bližini Milana dolžnika Giana M. C., ki da mu je leta 2019 kot vodja italijanske podružnice Kolmanovega podjetja v pičlih petih mesecih speljal stranke in ukradel približno 1,300.000 evrov.

Za vožnje v Italijo, kjer se je sestajal z Italijanom, je Kolman angažiral samostojnega podjetnika s firmo za pretovarjanje v Kopru Gero Mladenova. Kolman je Mladenovu baje vodil tudi računovodske storitve. Izolan naj bi sprevidel, da so vožnje v Italijo brezplodne, zato naj bi Mladenov na pomoč poklical moškega z imenom Nikola (ki ga policistom ni uspelo identificirati) ter Dimitrijevića, ki ga je Kolman kasneje v svojem računovodskem servisu za skoraj dve leti zaposlil kot komercialista. Kolman je v preiskavi navedel, da se je z možakarji dogovoril, da jih bo ob povrnjenem dolgu 1,300.000 evrov nagradil s 400 tisočaki.

Dejan Kolman in Gera Mladenov imata registrirani podjetji na Ulici 15. maja 2b v Kopru. FOTO: Moni Černe

Trojica in Kolman so se tako septembra predlani odpravili v Saronno po denar. Možakarje naj bi Kolman opozoril, da ne sme biti nobenega izsiljevanja, ker to v Italiji pomeni 30 let zapora. Menda je iz strahu pred načrtom trojice zbežal iz Italije domov, možakarji zato načrta niso izpeljali. Dva dni kasneje naj bi trojica Kolmana v Kopru začela izsiljevati, ker da je kriv za propadel načrt. Grožnje naj bi podkrepili s pištolo in od njega zahtevali 560 tisočakov, ker da so imeli tudi stroške. Kolman trdi, da je trojica v dobrem letu dni, od 21. septembra predlani do 21. novembra lani od njega izsilila 305 tisoč evrov. Mladenov pa naj bi od njega zahteval še 330 tisoč evrov. Ko mu je zmanjkalo denarja in naj bi se za svoje in življenje družine bal, je novembra lani odšel na koprsko policijo.

Zgodba Mladenova je bila po naših zanesljivih podatkih drugačna. Bojda ga ni hotel ugrabiti, je pa predlagal, da gresta na pijačo in pogovor, ker da je Kolman njegove klice in sporočila ignoriral. Priznal je, da ga je prijel za bundo in ovratnik ter mu primazal klofuto. Kolman naj bi mu dolgoval 100 tisočakov za posel z zlatom, ki pa ni bil realiziran. Dejal je, da ga je nekdanji prijatelj v resnici najel kot varnostnika, prav tako Dimitrijevića, ker da ima neporavnane račune z upniki, plačal pa ga ni.