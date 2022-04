Golob pozval člane na ples, Janković prekinil govor Kosove (V ŽIVO)

Člani Gibanja Svoboda so se zbrali v ljubljanskem klubu Cvetličarna. Predsednik stranke Robert Golob zaradi bolezni covid-19 ni prisoten, a je množico nagovoril preko videoklica okoli 19.45 ure. V Cvetličarni vlada odlično vzdušje, saj so vzporedne volitve pokazale izjemno premoč njihove stranke. Po rezultatih vzporednih volitev, ki jih je opravila Mediana, je veliki zmagovalec volilne tekme Robert Golob (Svoboda), ki je zbral več kot tretjino glasov in 42 poslanskih sedežev.

Golob: »Take udeležbe nismo beležili že zadnjih dvajset let, kar pomeni vse. Ljudje hočejo spremembe in zaupajo v nas, da mi lahko edini te spremembe prinesemo,« je dejal Golob in poudaril, da bodo izpolnili pričakovanja državljanov. »Danes je pravi praznik,« je zaključil in ljudi svoje kandidate pozval, naj gredo plesat.

»Danes je zmaga naša, ne glede na to, kakšni bodo izidi volitev. Je praznik demokracije in svobode,« je uvodoma dejala podpredsednica stranke Urška Klakočar Zupančič. Opazili smo tudi poslanko Janjo Sluga, kandidatko za poslanko Mojco Pašek Šetinc in humanitarko Failo Pašić Bišić.

Andrej Ribič, vodja volilnega štaba je med drugim dejal, da ne bodo pustili prostora za nestrpnost, sovraštva in laži.

Med povabljenci je tudi ljubljanski župan, ki je v času volilne kampanje podprl letošnjega zmagovalca volitev. Da lahko na volitvah računajo na njegov glas in podporo Ljubljane, je že dejal na konvenciji stranke. Golob je z Jankovićem že sodeloval v Pozitivni Sloveniji.

Janković je prekinil govor podpredsednice Marte Kos, da bi ji čestital. Kosova je med drugim dejala, da močno stiskajo pesti, za LMŠ in Sab, sa se uvrstijo v parlament: »Zaslužijo si!,« je dejala in požela velik aplavz.

