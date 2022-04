Kaj nas čaka zmagi Roberta Goloba? Še pred oblikovanjem vlade bodo storili to

Rezultati vzporednih volitev so znani: največ glasov je dobilo Gibanje Svoboda Roberta Goloba, v državni zbor pa se bodo predvidoma uvrstili tudi Socialni demokrati in Levica. Tako je pričakovati levo sredinsko koalicijo, ki pa je že pred volitvami razkrila, da bodo podprli predlog zakona, ki ga je v parlamentarni postopek vložil Inštitut 8. marec. Z zakonom »proti škodljivim ukrepom oblasti« želijo med drugim onemogočiti prihod Uberja v Slovenijo.

Gibanje Svoboda, SD in Levica prav tako nasprotujejo spremembam zakona o dohodnini, ki med drugim prinaša dvig splošne davčne olajšave in s tem davčno razbremenitev plač.

Golob je že v začetku aprila napovedal, da bo njegova stranka po oblikovanju novega državnega zbora najprej podprla predlog zakona, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec in »s katerim bi spremenili škodljive zakone, ki jih je sprejela sedanja vlada«. Šele nato bodo po Golobovih besedah prišla na vrsto koalicijska pogajanja in oblikovanje nove vlade.

Interventni zakon na področju zdravstva

V Gibanju Svoboda na področju zdravstva napovedujejo nov interventni zakon, v okviru tega pa takojšnje skrajšanje čakalnih dob, debirokratizacijo in digitalizacijo zdravstvenih storitev, nadzor nad plačili javnih storitev, najkasneje dve leti po začetku mandata pa tudi sodoben zakon o zdravstvenem sistemu.

Odstranili bodo ograjo na meji in uvedli univerzali otroški dodatek

Na področju zunanje politike in obrambe so napovedali krepitev vloge Slovenije v alpsko-jadransko-podonavskem in mediteranskem prostoru, modernizirali slovensko vojsko in odstranili tehnične prepreke na meji. Menijo tudi, da mora država opustiti vse prekrškovne in kazenske postopke v zvezi z javnim izražanjem mnenja in zborovanjem.

Družinam bodo po napovedih med drugim pomagali z uvedbo univerzalnega otroškega dodatka, mladim z uvedbo državnih garancij za posojilo za nakup prvega stanovanja in gradnjo stanovanj prek stanovanjskih zadrug, upokojencem pa z dostojnimi pokojninami, aktivnim predupokojitvenim obdobjem in možnostjo ponovne zaposlitve.

