Dobro preverite plačilno listo, še posebej tisti z minimalno plačo

Kot smo poročali, se je minimalna plača z novim letom dvignila. Z januarjem uzakonjena bruto minimalna plača znaša 1.203,36 evra. Neto minimalna plača za samsko osebo brez otrok je po novem 878,48 evra.

Danes je zadnji zakonski izplačilni dan za januarsko plačo (18. dan je padel na soboto), zato so v Delavski svetovalnici opozorili vse, ki so na minimalnih plačah, naj zelo pozorno pogledajo plačilne liste. Še posebej pozorno poglejte vaše dodatke oz. stimulacije, še posebej, če ste te redno prejemali, pravijo. Kot so zapisali v opozorilu, so pred dnevni na eni plačni listi delavca na minimalni plači videli, da mu je »z januarsko plačo »čudežno« izginil dodatek, ki ga je sicer redno prejemal.« Tudi po spletnih forumih se širijo informacije delavk in delavcem, da jim dodatki ali stimulacija izginjajo oziroma se zmanjšujejo.

Ob tem opozorilu izpostavljajo osnove, ki jih je potrebno vedeti:

v vaši pogodbi o zaposlitvi je zapisana bruto OSNOVNA plača. In če je vaša osnovna plača nižja od obvezne izplačane bruto minimalne plače, imate na plačni listi napisano (tudi) »dodatek do minimalne plače«

tega dodatka do minimalne plače pa ne smemo zamenjevati z vsemi vašimi - ostalimi - dodatki. Kajti le-ti, pa tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnosti se ne vštevajo v minimalno plačo. To pomeni, da se na vaši plačni listi vsi ti dodatki ne smejo vštevati do minimalne plače, temveč nad njo

Primer: če je osnovna plača, določena v pogodbi o zaposlitvi, 750 evrov in so bili v tem mesecu oddelani vsi delovni dnevi, je tvoj dodatek do minimalne plače 453,36 evra (1203,36 evrov - 750 evrov). K temu se prištevajo drugi dodatki, med drugim dodatek za delovno dobo pa je, na primer, 75 evrov. Tako bi bruto plača znašala 1.278,36 evra. Minimalna plača je 1203,36 + 75 evrov = 1.278,36 evra.

Minimalna Placa FOTO: Zx/Gm Igd

