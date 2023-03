Dobre novice za starše: več starševskega dopusta za očete, višje starševsko nadomestilo ...

S 1. aprilom začne veljati novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (novela zakona), ki ureja očetovski in starševski dopust, krajši delovni čas zaradi starševstva ter delno plačilo za izgubljeni dohodek.

Oba starša bosta odslej imela po 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Doslej je imela zgolj mama neprenosljivih 30 dni.

Če je neprenosljiv, ga očetje večkrat koristijo

Izkušnje iz tujine kažejo, da neprenosljiv dopust spodbudi očete, da ga tudi oni uporabijo, z enakopravnejšo delitvijo družinskih obveznosti pa je ženskam olajšana vrnitev v službo ali na trg dela, so zapisali na vladi. Kot pravi minister Luka Mesec, »izkušnje iz tujine kažejo, da se očetje, ki jim pripada neprenosljiv starševski dopust, zanj pogosteje odločijo. To pomeni, da se bolj intenzivno in pogosteje vključujejo v varstvo in skrb za otroke v najzgodnejših letih, kar je eden od namenov sprememb.«

Po novem bo torej starševski dopust za oba znašal 160 dni. Očetovski dopust se bo s 30 skrajšal na 15 dni, starševski dopust pa podaljšal na 160 dni, pri čemer bo imel oče 60 dni neprenosljivih. 100 dni bo torej oče še vedno lahko prenesel na mater in bo mati lahko kot doslej izrabila 260 dni. Enako velja tudi obratno, kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih.

Nova ureditev velja za starše otrok, rojenih po 1. 4. 2023.

Spodbuditi želijo bolj intenzivno in pogostejšo vključitev očeta v varstvo in skrb za otroke v najzgodnejših letih. FOTO: Blaž Samec

Primer ureditve po starem:

- Otrok se rodi 10. 3. 2023. Mati izrabi 105 dni materinskega dopusta. Oče izrabi 30 dni očetovskega dopusta (prvih 15 dni do enega leta starosti otroka, preostale lahko do konca prvega razreda OŠ). Starševski dopust v trajanju 130 dni oče prenese na mater in ona izrabi 260 dni starševskega dopusta.

Tako bo veljajo od jutri naprej:

- Otrok se rodi 10. 4. 2023. Mati izrabi 105 dni materinskega dopusta (ni sprememb). Oče izrabi 15 dni očetovskega dopusta do tretjega meseca starosti otroka. Starševski dopust v trajanju 100 dni oče prenese na mater in ona izrabi 260 dni starševskega dopusta. Oče izrabi svojih neprenosljivih 60 dni starševskega dopusta kadar koli od rojstva otroka (lahko istočasno z mamo) in najkasneje do osmega leta starosti otroka.

V Sloveniji sicer obstajata dve vrsti odsotnosti ob rojstvu otroka: materinski dopust za mamo in očetovski dopust za očeta ter starševski dopust, ki je enako dolg za mater in očeta in znaša 130 dni. Starševski dopust je v letu 2020 izrabilo 17.987 žensk in zgolj 820 moških, so zapisali na vladni spletni strani.

Višje starševsko nadomestilo

Maksimalna višina starševskega nadomestila, ki že zdaj znaša 2,5-kratnik povprečne mesečne plače, se bo dvignila s spremembo definicije povprečne plače, in sicer ta ne bo več nominalno določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (4.239,92 evrov bruto), ampak se bo podatke pridobivalo s statističnega urada za preteklo leto (5.059,80 evrov bruto). Staršem, ki imajo omejitev, ni treba vložiti nove vloge, višje izplačilo bo avtomatično v maju.

Novosti se uporabljajo od 1. 4. 2023, tudi za starše otrok, rojenih pred tem datumom.

Krajši delovni čas zaradi varstva otroka bosta lahko po novem koristila oba starša hkrati. FOTO: Jure Eržen, Delo

Krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka

Obdobje dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka se bo podaljšalo do osmega leta otrokove starosti, doslej je bilo do zaključka 1. razreda. Krajši delovni čas zaradi varstva otroka bosta lahko po novem koristila oba starša hkrati, vendar pri tem ne smeta preseči 20 ur na teden, kot je bilo doslej, le da je lahko do sedaj to pravico izrabljal le eden od staršev in ne oba hkrati. Enoletne neprenosljivosti ne bo več. V januarju 2023 je s krajšim delovnikom delalo sicer 13.647 staršev, od tega je bilo le 334 očetov in 13.313 mater.

Prav tako se bo po novem podaljšalo obdobje koriščenja (prenesenega) starševskega dopusta do osmega leta otrokove starosti (doslej je bilo do zaključka 1. razreda).

Delno plačilo za izgubljeni dohodek

Delno plačilo za izgubljeni dohodek (DPID) je plačilo, ki ga prejme starš, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati za krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo s seznama hudih bolezni.

DPID bodo po novem lahko v večjem obsegu (20 ali 30 ur na teden) prejemali tudi starši otrok, ki so nameščeni v institucionalnem varstvu, vendar nekaj časa preživijo tudi doma. Če je otrok v zavodu, kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo, bo eden od staršev lahko upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek tudi za 20 ali 30 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 180 oziroma 270 dni bival doma in so starši v obeh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge.

Celotni znesek DPID se bo dvignil z minimalne plače na 1,2-kratnik minimalne plače.

Nova ureditev očetovskega in starševskega dopusta bo veljala za starše otrok, rojenih od 1. aprila 2023 dalje, preostale spremembe pa od 1. aprila 2023.