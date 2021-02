Dobre novice: Slovenija na poti v oranžno

FOTO: IJS

V petek so opravili 4541 PCR-testov, od teh je bilo pozitivnih 725, in 12.723 hitrih antigenskih testov (265 pozitivnih). Število aktivnih primerov je v Sloveniji krepko padlo. V državi je po podatkih sledilnika 15.796 aktivnih primerov. Sedemdnevno povprečje je 1037,1, kar je vsekakor spodbuden podatek. Vladni podatki kažejo, da je bilo hospitaliziranih 926 oseb, od tega na intenzivni terapiji 157. V petek je umrlo 18 oseb.Kot kaže, se uresničujejo napovedi Instituta Jožef Stefan (IJS). V zadnji projekciji so namreč ocenili, da je epidemija v upadanju. Napovedali pa so tudi, da bo nova različica virusa postala dominantna sredi marca, ko bi se lahko krivulja znova obrnila navzgor. Ob tem izpostavljajo tudi možnost, da je bolj kužna različica v Sloveniji že nekaj mesecev, kar bi tudi lahko pripomoglo k temu, da imamo tako slabo epidemiološko sliko. Če to drži, angleška različica virusa ne bi predstavljala dodatne grožnje in bi »ob nespremenjenem obnašanju ljudi krivulje samo še padale zaradi prekuževanja in cepljenja«.Ob enakem trendu razvoja epidemije bi po trditvah IJS lahko v oranžno fazo prešli sredi februarja. »Uporabili smo enake predpostavke kot v prognozi razvoja epidemije. V tabeli so zbrani pričakovani datumi prehodov med fazami, pri tem pa je treba upoštevati tudi velike negotovosti za vse izračunane datume, saj je potek epidemije odvisen od ljudi in ukrepov.«