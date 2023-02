Dobra novica za samozaposlene v kulturi, obetajo se tudi spremembe na maturi

Predlog novele zakona o maturi, ki je v javni razpravi do 1. marca, predvideva, da lahko kandidat maturo opravlja v dveh delih, če ima za to utemeljene razloge in ustrezna dokazila. Pri vpisu v nadaljnje izobraževanje pa se lahko upošteva, da je maturo opravil v spomladanskem roku. Novela uvaja tudi elektronski vpogled v ocene mature.

Novela, ki so jo pripravili na ministrstvu za izobraževanje, predvideva, da mora kandidat, ki želi maturo opravljati v dveh rokih, vlogo oddati skupaj z dokazili ob prijavi oziroma najkasneje v sedmih dneh po nastanku razlogov, zaradi katerih mature ne more opravljati v enem roku. Kandidati lahko to pravico uveljavljajo tudi ob predprijavi ali prijavi ali najkasneje sedem dni pred začetkom roka za opravljanje mature, ki je določen s šolskim koledarjem.

Kot predvideva novela, so utemeljeni razlogi bolezen, poškodba oziroma zdravljenje ali odrejena karantena zaradi nalezljive bolezni, rojstvo otroka v času izpitnih rokov, naravna oziroma prometna nesreča, smrt družinskih članov, udeležba na evropskem, svetovnem tekmovanju ter drugi. Enako velja tudi za vrhunske športnike, ki se v letu opravljanja mature udeležijo velikega mednarodnega tekmovanja. O utemeljenosti razloga presoja Državna komisija za splošno maturo.

Vlada za 50 odstotkov zvišala nadomestilo za bolniško samozaposlenih v kulturi

Vlada je izdala uredbo, ki določa višino nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas v letu 2023. Dnevno nadomestilo za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi se bo povečalo za 50 odstotkov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.