Znano, koliko višjo pokojnino bodo prejeli upokojenci: velja že za januar

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) bo na današnji seji po pričakovanjih sklenil, da se bodo pokojnine februarja redno uskladile za 5,2 odstotka, so za STA povedali na Zpizu. To višino so na zavodu lahko izračunali v sredo takoj po objavi statističnih podatkov o gospodarski rasti za december, ki so jih še čakali.

Redna uskladitev pokojnin se v skladu s sistemskim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri uskladitvi v 60 odstotkih upoštevajo rast plače, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin. Usklajene pokojnine se izplačajo konec februarja. Izveden bo tudi poračun za januar.

Morda v kratkem še dodatni izredni dvig pokojnin

Na Zpizu so izračunali, da bodo za tokratno uskladitev potrebovali približno 330 milijonov evrov na leto.

Pred člani sveta pa bosta tudi predloga dveh organizacij za upokojence. Zveza društev upokojencev Slovenije predlaga, da se zaradi visoke inflacije pokojnine uskladijo še izredno v višini 2,5 odstotka. Poleg tega se zavzemajo za dvig pokojnin za en odstotek zaradi prenizkega usklajevanja v letu 2021, ko so bile določbe sistemskega zakona po njihovih navedbah kršene. Uskladitev je bila namreč 2,5-odstotna, ne pa 3,5-odstotna.

Iz istega razloga se za dodatno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka zavzema Sindikat upokojencev Slovenije. Zaradi visokih cen pa predlagajo tudi izredno uskladitev v višini 4,4 odstotka.