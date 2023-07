Šestan: Ne hodite v naravo kar tako

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je na novinarski konferenci po seji vlade opozoril, da bo vreme do sobote nestabilno, zato naj bodo ljudje in organizatorji dogodkov pozorni na napovedi ter naj sebe in drugih ne izpostavljajo nevarnosti. Minister za obrambo Marjan Šarec je zagotovil, da je za pomoč na voljo tudi Slovenska vojska.

Tudi danes pestro vremensko dogajanje

Danes je do večera napovedano dogajanje predvsem na severnem delu Slovenije, kjer obstaja možnost neviht, toče in neugodnega vetra. Pestro vremensko dogajanje je nato možno vse do sobote, je opozoril Šestan in dodal, da je v stalnih stikih s predstavniki Agencije RS za okolje. »Ponovno apel vsem skupaj, naj bodo pozorni na te dogodke in naj kljub naši prelepi naravi ne odhajajo vanjo kar tako,« je poudaril.

Večdnevna neurja so po njegovih besedah obremenila tudi intervencijske ekipe. Tako v nekaterih občinah zaznavajo manjše težave pri "zamenjavi sil", a kritičnih točk še ni, je zagotovil.

Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z deževjem in poplavami 6. in 7. maja na območju koroške, podravske, vzhodno- in zahodnoštajerske regije. Ta znaša 5,38 milijona evra in presega limit za uporabo sredstev državnega proračuna.

Na vprašanje, kakšne so prve ocene intervencijskih stroškov po neurjih v zadnjih dneh, je odgovoril, da se je rok za sporočanje stroškov pri neurjih prejšnji teden iztekel v sredo, a se vse prizadete občine še niso javile, zato so na upravi rok podaljšali do petka. Nato bodo zaključili pripravo gradiva za vlado, ki bo odločala o intervencijskih stroških. Napovedal je tudi začetek popisovanja oziroma ocenjevanja škode, ki ga bodo izvedle občinske komisije.

Kaj pravi minister Šarec

Minister Šarec je vse občine, župane in njihove poveljnike civilne zaščite pozval, naj se v primeru utrujenih ekip, pomanjkanja opreme ali drugih sredstev obrnejo na civilno zaščito oziroma Upravo RS za zaščito in reševanje. »Kjer ljudi manjka, se popolnijo z drugimi gasilskimi enotami, je pa na voljo tudi Slovenska vojska,« je zagotovil. Občine so sicer po besedah ministra odgovorile, da za zdaj pomoči vojske ne potrebujejo, bo pa ta pomagala v Cerknem.

»Ljudi je dovolj, na voljo so tudi rezervne gasilske ekipe in zato ni bojazni tudi v naslednjih dneh, ko pričakujemo nova neurja,« je poudaril. Vlada se je na današnji seji po besedah Šarca pogovarjala o intervencijskem delu, ki poteka hitro in učinkovito, poleg tega pa tudi o dolgotrajnejših postopkih pri sanacijah. Intervencijske stroške namreč občinam po spremembi zakonodaje država povrne zelo hitro, da ti ne zajedajo v občinske proračune, zlasti v manjših občinah in v občinah, kjer škoda presega občinske proračune, je spomnil.

Na vladi so se, tako Šarec, dogovorili, da se bodo v prihodnjih dneh sestali in našli načine, kako pospešiti vsaj nujno sanacijo, da ta ne bi trajala predolgo. »Zagotovo so tudi birokratske ovire in težave, zato je pomembno, kot je naročil tudi predsednik vlade, da se sestanemo in da čim prej najdemo te ustrezne zakonske rešitve za tisto osnovno sanacijo, da ne bi ljudje predolgo čakali,« je dodal.

Pri pripravi rešitev sodeluje tudi Šestan, ki je pojasnil, da se bodo v petek sestali pri ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu. Do ponedeljka, ko se ob 11. uri znova sestanejo s premierjem Robertom Golobom, bodo pripravili kratkoročne ukrepe, pa tudi nakazali dolgoročne rešitve, je napovedal.

Kako kaže vreme?

Sicer pa bodo zvečer in ponoči predvsem na severovzhodu in severozahodu Slovenije nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutro bo pretežno oblačno, najnižje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.