Ni še konec neurij: takšno vreme nas čaka popoldan in vse do konca tedna

Po precej močnih neurjih, ki so prizadela dele Slovenije, se nam danes obeta vremensko nekoliko bolj prijazen dan. Temperature bodo segale od prijetnih 24 do 28 stopinj Celzija, ob morju jih bodo izmerili do 32, bo pa popoldne precej pestro. Spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

Oranžno opozorilo

Za današnje popoldne je za severno polovico države – osrednja Slovenija je izključena – razglašeno oranžno opozorilo, medtem ko je za južno stopnjo nižje, rumeno. Oranžno napoveduje močnejše nevihte, rumeno pa le nevihte.

»Lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare,« so ob oranžnem opozorilu zapisali na spletni strani Arsa.

Naj dodamo, da je za petek oranžno opozorilo razglašeno za celotno državo in to praktično od jutra do večera: »Prve močnejše nevihte pričakujemo že v petek zgodaj zjutraj predvsem na Primorskem, ob tem bo lahko zapihal tudi močan veter severnih smeri. Po zadnjih izračunih bi dopoldne prvi pas neviht prešel Slovenijo, nadaljevanje burnejšega vremenskega dogajanja pa se nakazuje za večer in noč na soboto v večjem delu Slovenije. Ponovno bo nevarnost za močnejše sunke vetra, nalive ter tudi točo.«

Kakšen bo vikend

V soboto so možne krajevne nevihte praktično po celotnem ozemlju države, medtem ko trenutne napovedi kažejo, da bo nedelja umirjena in sončna.

Ne glede na barvo opozoril, ki trenutno veljajo, sta nas prejšnja dneva naučila, kako hitro se lahko vremenske razmere spremenijo. Precej smo to na lastni koži izkusili v sredo, ko se je nevihta nad Slovenijo hitro krepila in razbesnela, vremenoslovci pa so zaradi tega morali stopnjo iz oranžne dvigniti na rdečo. Posledice so bile precej hude.