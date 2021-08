Do denarnice prijazna posodobitev garderobe

Pred novim šolskim letom so si izmenjevali tudi nahrbtnike.

Tik pred začetkom novega šolskega leta je v organizaciji Zavoda Rastišče in Mladinskega centra Gornja Radgona na Trgu svobode v središču mesta potekala še ena uspešna izmenjevalnica oblačil, obutve in šolskih knjig ter potrebščin. Organizatorji iz Rastišča poudarjajo, da izmenjevalnica oblačil omogoča trajnostno in odgovorno posodobitev garderobe, ki je ob tem še prijazna do denarnice, saj je popolnoma zastonj.Je alternativa hitri modi in potrošništvu, ki neodgovorno in po nepotrebnem izkoriščata tako naravne kot človeške vire. Zato Zavod Rastišče – poligon za zelene ideje pogosto organizira tovrstne izmenjevalnice na širšem območju Pomurja in Slovenskih goric, ki jih obišče veliko ljudi različnih starosti in velikosti, ki se brezplačno oblečejo, obujejo ali posodobijo svojo garderobo.V Gornji Radgoni pa so poleg oblačil in obutve, času primerno, saj se začenja novo šolsko leto, izmenjevali tudi šolske potrebščine, predvsem nahrbtnike. In čeprav jim je že po dobri uri izmenjevanja, prebiranja in merjenja artiklov ponagajal močan naliv, so bili organizatorji in tudi sodelujoči zadovoljni. Kot nam je povedala organizatoricaiz Zavoda Rastišče, je prišlo veliko ljudi. Zraven so bili tudi otroci, ki so prav tako lahko posodobili svojo garderobo in mogoče našli kaj potrebnega za šolo.Kot pravi Nana, so vsi, ki so prišli, »del spremembe na bolje«, obenem nam je pojasnila, zakaj izmenjevati: »Ker je to odgovorno do narave in soljudi pa še poceni za vsakogar. Gre za alternativo hitri modi. Z izmenjavo oblačil pomagaš zmanjševati količino tekstilnih odpadkov in preprečiš nepotrebno izkoriščanje naravnih virov ter surovin za izdelovanje novega tekstila. Če zase nove kose izmenjaš namesto kupiš, tudi manj prispevaš k izkoriščanju delavcev v tekstilni industriji v državah v razvoju. Ti so izpostavljeni zdravju škodljivim kemikalijam, nevarnim razmeram dela in zlorabljajočim urnim postavkam, med njimi so številni otroci. Z izmenjavo si tako prizadevamo nižati povpraševanje po hitri modi, spodbujati blagovno menjavo in tako ustvarjati alternativno potrošništvu. Dobro je tudi za tvojo denarnico, saj brezplačno posodobiš svojo garderobo.«Tovrstne izmenjevalnice delujejo zelo enostavno. Posameznik prinese kose oblačil, modnih dodatkov ali obutve, ki jih več ne nosi, a so v dovolj dobrem stanju, da bi lahko popestrili omaro koga drugega. Vsi kosi morajo biti čisti in celi, zato da bodo takšni tudi tisti, ki jih z izmenjevalnice odnese. Ob prihodu jih prevzame ekipa organizatorjev in jih glede na kategorijo ustrezno razporedi po izmenjevalnici. »Prinašalec pa že začne brskati med že razporejenimi kosi. Ko najde oblačilo, ki mu je všeč in se v njem dobro počuti, ga vzame domov. Tokrat smo izmenjevali tudi šolske potrebščine, za majhne in malo večje, od svinčnikov do torb in učbenikov,« je povedala naša sogovornica in dodala, da se v izmenjevalnici izmenjujejo »vsa oblačila, modni dodatki in obutev za vse starosti, ki so še uporabni in čisti. Lahko tudi blago, ki ga je mogoče ponovno uporabiti, stare zavese, posteljnina, prti. Kosi, ki jih posameznik prinese s seboj, morajo biti sezonski, dobro ohranjeni in čisti.«Nana Irgolič je vesela, da vedno več ljudi prinaša oblačila in obutev pa tudi knjige in podobne reči, ki jih ne potrebujejo več. Oblačila, obutev, okraski, knjige in vse, kar ostane, gredo v dobrodelne namene, nekaj pa jih tudi prihranijo za naslednje izmenjevalnice.