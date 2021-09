Dikaučič osumljen davčne utaje, sodišče še odloča o zahtevi tožilstva

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je osumljen davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin, poroča spletni portal 24ur. Kot navaja, je Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je že avgusta 2020 vložilo zahtevo za preiskavo na murskosoboško okrožno sodišče, ki pa še do danes o njej ni odločilo. Minister za pravosodje sicer očitke zavrača.

Dikaučič naj bi bil po poročanju spletnega portala osumljen kot odgovorna oseba družb BGA s sedežem v Gornji Bistrici in Prevozi Žižek v stečaju. V predkazenskem postopku naj bi ugotovili, da se je družba Prevozi Žižek izognila plačilu davka na dodano vrednost pri prodaji blaga družbi BGA.



Z lažno dokumentacijo o preprodaji blaga naj bi prikazali, da je bilo to prodano v drugo državo, in sicer družbi WEST Alpine iz Hrvaške ter da ga je družba BGA po preprodaji kupila od družbe West Alpine Leipzig iz Nemčije. Vendar zbrana dokumentacija o preprodaji in prevozih iz drugih držav po poročanju portala 24ur ni bila verodostojna. Zaradi izognitve davčnim obveznostim naj bi bil državni proračun tako oškodovan za 52.000 evrov.



Tožilstvo v Murski Soboti je po neuradnih informacijah portala bosansko tožilstvo zaprosilo, naj zbere obvestila od njihovega državljana.



Zaprosili za mednarodno pravno pomoč



Na tožilstvu so za portal potrdili, da so 25. avgusta 2017 prejeli kazensko ovadbo finančne uprave zoper Dikaučiča, in sicer zaradi suma storitve kaznivih dejanj davčne zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin ter ponarejanja listin.



»V tej zadevi je tožilstvo 30. avgusta 2019 tožilstvo v BiH zaprosilo za mednarodno pravno pomoč. Odgovor pristojnega tožilstva v BiH smo prejeli 26. februarja 2020. Zoper osumljenega je tožilka dne 24. avgusta 2020 vložila zahtevo za preiskavo na Okrožno sodišče v Murski Soboti. Preiskava še ni bila uvedena,« na portalu povzemajo odgovor tožilstva. Za pojasnila so se obrnili tudi na Okrožno sodišče v Murski Soboti, njihove odgovore še čakajo.



Minister Dikaučič je za portal vse očitke zavrnil. »Vso dokumentacijo za omenjeno očitano dejanje sem leta 2019 predal policiji, lani pa sem bil zaslišan na sodišču. Ker gre za evidentno ponarejanje mojega podpisa na dokumentih, sem sodišču tudi predlagal, da avtentičnost podpisa preveri grafolog,« je Dikaučič pojasnil za 24ur.



Zatrdil je, da je vso potrebno dokumentacijo že predal pristojnim organom. »Sam ničesar ne skrivam, vsa dokumentacija je pri pristojnih organih, ki jim zaupam, in verjamem, da bodo svoje delo opravili korektno,« je še zapisal.



Očitki na račun Dikaučičevega delovanja še pred nastopom ministrske funkcije se sicer pojavljajo vse od kar je postal kandidat za ministra. Očitki so se nanašali predvsem na njegovo sodelovanje z domnevno slamnatimi podjetji. Dikaučič je vse očitke o nepravilnostih ves čas zavračal. Dve ovadbi, ki sta bili zoper Dikaučiča vloženi v letih 2015 in 2016 zaradi kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev, pa sta bili zavrženi, saj na tožilstvu niso našli utemeljenih sumov, da bi Dikaučič storil očitano mu kaznivo dejanje.