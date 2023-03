Dijaki, profesorji in kužki v Kranju skupaj na modni brvi (FOTO)

Ta teden se je večnamenski prostor kranjske gimnazije, že petič po vrsti, spremenil v prizorišče unikatne modne revije. Sredi dvorane je bila modna brv, v katero so bili usmerjeni žarometi.

Ko so stole v dvorani do zadnjega kotička napolnili dijaki in številni starši in je iz zvočnikov zadonela glasba, so se po odru v drznih kombinacijah oblačil sprehodili dijaki, profesorji in tudi kužki. Na dobrodelnem dogodku, imenovanem Druga roka, so zbrali 800 evrov za društvo Tačke pomagačke.

Mamina trenirka, tetin suknjič ...

»Letošnji koncept je sposoja oblačil med generacijami in njihova ponovna uporaba v današnjem času,« sta o dobrodelnem dogodku, ki so ga kranjski gimnazijci tokrat pripravili petič, zapisali Ema Bašar in Anja Sitar, dijakinji tretjega letnika, ki sta vodili modno revijo.

Oblačila so potegnili iz svojih omar ali pa so si jih sposodili.

Tako so mladi tokrat prvič nakazali, da je moderno in lepo lahko tudi tisto, kar že tako in tako imamo v omarah, le drzniti si je treba in z malo iznajdljivosti najti primerne kombinacije. Na modni reviji se je denimo znašla mamina rožnata trenirka, ki je bila z nekaj preostalimi kosi sposojenih oblačil preobražena v prostočasno modno kombinacijo. Tu pa je bil tudi tetin živahno zeleni suknjič in danes precej aktualna hribovska oprava z rdečimi dokolenkami, kratkimi hlačami, karirasto srajco in ujemajočim se klobukom, kakršna se je za v slovenske hribe nosila pred desetletji.

Tačke pomagačke že 15 let

Dinamično modno revijo so razdelili na štiri dele: najprej so predstavili nekaj, kar bi lahko oblekli na zabavo, nato so prišle na vrsto poletne kombinacije, zatem je bil čas za športna oblačila in na koncu še sposojena zimska kolekcija. Tako so z oblačili, ki so si jih sposodili iz omar družinskih članov in prijateljev, gimnazijci podčrtali, da mod(er)no ni nujno nekaj, kar smo te dni kupili v trgovini z novimi oblačili, ampak da je takšna lahko tudi tista moda, ki je z mislijo na prihodnost zastavljena tako, da je odgovorna do planeta. Ali, kot so dejali na modni reviji: »Za dober stil ne rabiš novih oblačil.«

71 terapevtskih psov imajo v prostovoljnem društvu.

Modnemu dogodku so mladi pripeli še sladke grižljaje, kajti ob pomoči kmetije Odems – tudi ta se z uporabo vračljive embalaže usmerja v trajnostno zastavljeno zgodbo – so spekli palačinke. Tu so bili še domači piškoti in številni zabojčki za dobrodelne prispevke, ki so jih mladi že namenili društvu, ki združuje terapevtske pse in njihove vodnike.

Tačke pomagačke pomagajo otrokom pri učenju, vključene so v delo z osebami, ki imajo posebne potrebe, v veliko pomoč so tudi starostnikom.

To prostovoljno društvo, v katerem je trenutno 71 terapevtskih psov, 30 pa se jih za terapevtsko delo še šola, deluje že 15 let. Jana Milič, ena od članic društva, je pojasnila, da so »pisana in hkrati vedno premajhna druščina«, kajti zanimanja za terapevtsko pomoč naših štirinožnih prijateljev je vse več. Kot je dejala, je ena od nalog Tačk pomagačk pomoč otrokom pri učenju, vključeni so v delo z osebami, ki imajo posebne potrebe, v veliko pomoč pa so tudi starostnikom.

Napekli so piškote in zbrali denar za društvo, ki s terapevtskimi kužki pomaga po vsej Sloveniji.

Letošnja modna revija je bila že peta, kranjski gimnazijci so doslej pomagali že različnim društvom.