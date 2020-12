Desus se je ostro odzval na potezo Janševe vlade

Vladaje ponovno potegnila potezo, ki je ujezila nekatere članice koalicije. Desus se distancira od namere vlade, da Slovenski tiskovni agenciji (STA) ukine financiranje.»V stranki DeSUS smo prepričani, da STA v celoti izpolnjuje svoje poslanstvo in spoštuje načela neodvisnega in nepristranskega novinarsko-agencijskega obveščanja. Predlog UKOM, ki je bil sprejet na dopisni seji vlade in s katerim se ukinja financiranje pomembnega javnega servisa za leti 2020 - 2021 je v celoti nesprejemljiv. V stranki DeSUS zato zahtevamo takojšen umik sklepa, s katerim brez predhodne in argumentirane razprave Vlada močno posega v slovenski medijski prostor,« so zapisali v stranki, ki jo začasno vodo minister za zdravjedokler se ne bo zaključilo glasovanje o novem predsedniku stranke.»Modro in odgovorno bi bilo, da obe strani izpolnita svoj del odgovornosti, da se pri tem držita pristojnosti in tako omogočita nadaljevanje sodelovanja med vlado in STA,« pa se je odzval minister za gospodarstvo in predsednik SMC. »Vlada ima kot ustanoviteljica in družbenica pravico zahtevati podatke o finančnem poslovanju agencij. Vodstvo STA pa ima dolžnost te posredovati. Kazanje mišic in reševanje osebnih zamer posameznikov ustvarja iz običajne uzance nepotreben konflikt, ki ni v interesu ne javnosti, ne vlade,« je še dodal eden izmed podpredsednikov vlade., je Urad vlade za komuniciranje (UKOM) odvzem financiranja »upravičil« s tem, da direktor STAni poslal želene dokumentacije oziroma odgovoril na nekatera vprašanja. Kot so navedli v Ukomu, brez omenjenih odgovorov ne morejo ugotoviti, kaj pomeni primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe, poroča Delo.