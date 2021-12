Deset kilogramov tatarca, 100 zastrupljenih (FOTO)

Okoli sto prebivalcev Ilirske Bistrice, ki so si na božični večer privoščili tatarski biftek iz Mesarstva Puc, se gotovo ni nadejalo, da jih bo slavnostna večerja udarila po želodcu. »24. decembra smo po naročilu strank pripravili deset kilogramov tatarskega bifteka, nato pa smo kmalu slišali, da so se začele dogajati želodčne težave ljudi, ki so ta biftek jedli,« je o množični zastrupitvi ljudi povedal 43-letni Aleš Milavec, prvi mož Mesarstva Puc, ki ima v Ilirski Bistrici kar 50-letno tradicijo. Srečali smo se, ko se je ravno vrnil iz Kopra, kjer je njega in njegovega očeta, 70...