Delta različica se širi do 60 odstotkov hitreje kot alfa

Slovenija in svet trepetata pred novo različico virusa SARS-CoV-2, ki so jo poimenovali različica delta. Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik je na vladni novinarski konferenci o aktualnem stanju v državi povedala, da so pri nas odkrili v minulem tednu 18 primerov te različice. Napovedujejo, da bo delta svoj vrhunec doživela konec avgusta, ko naj bi povsem izpodrinila doslej prevladujočo alfa različico.







Angleška različica se po novem imenuje alfa in močno prevladuje v Sloveniji. Stanje v odpadnih vodah je ugodno in kaže, da virus upada. Dosega najnižje vrednosti v vsem obdobju.



O različici delta, ki vzbuja skrb po svetu (v Sloveniji so v zadnjem tednu potrdili 18 primerov) je povedala, da imajo največ primerov v Veliki Britaniji. »Visoke številke pa dosegajo tudi druge države. Pojavila se je tudi informacija o delti plus. V Veliki Britaniji so jo zaznali že aprila. Kar je novo je, da je indija to različico razglasila za tisto, ki vzbuja posebno skrb. To različico smo v Evropi spremljali že prej, v Sloveniji pa primera še nismo zabeležili. Med bolj prizadetimi so v Rusiji, Združeno kraljestvo je na drugem mestu, Slovenija pa je precej nizko. Kar vzbuja skrb je, da precej od 18 primerov, ni povezanih s potovanjem. Sledimo stikom in rezultati testiranj kažejo, da utegnemo v prihodnji teden poročati o dvakrat večjem številu teh primerov v Sloveniji.«







Povedala je še, da se ta različica zelo širi in da so ocenili, da se za 40-60 odstotkov bolj širi kot alfa različica. »ECDC ocenjuje, da bi v začetku avgusta lahko ta različica predstavljala 70 odstotkov izolatov v Evropi, konec avgusta pa 90 odstotkov vseh izolatov.«



V Sloveniji beležijo 409 primerov okužb po cepljenju, po dveh dozah Pfizerja in enem odmerku Astrazenece. Kar se tiče delta različice je pomembno poudariti, da je učinkovitost cepljenja s prvo dozo 15 – 20 odstotkov nižja, zato je pomembno polno cepljenje. Pravi, da je v trenutno epidemiološki situaciji, da se bolni ljudje še vedno testirajo, izjemno pomembno pa je, da smo polno precepljeni in da se za cepljenje odloči čim več ljudi.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: