Delavci v Magni šokirani, čez noč ostali brez službe

Zaposlene v hoški lakirnici Magna, ki je danes napovedala, da s prihodnjim tednom ustavlja proizvodnjo, je novica o tem šokirala, je povedal predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS) Gvido Novak. Razočaran nad trenutnim razpletom je tudi hoški župan Marko Soršak.

Čeprav so zaposleni pričakovali določene spremembe, jih je novica o takojšnji prekinitvi proizvodnje po Novakovih besedah šokirala, saj bodo ostali brez službe. Delajo namreč samo še do konca tedna, potem pa odhajajo na čakanje, vse dokler ne bodo zaključeni vsi postopki v skladu z zakonodajo v primeru odpuščanja večjega števila delavcev. V tem času jim bo podjetje namesto zakonskih 80 izplačalo 90 odstotkov plače.

Razočaran nad trenutnim razpletom je tudi župan Soršak, ki mu je predvsem žal, da podjetje ni prejelo okoljevarstvenega soglasja za zagon proizvodnje pred novembrom 2021, saj bi v tem primeru zdaj na tej lokaciji že serijsko izdelovali električna vozila ocean ameriškega podjetja Fisker, ki jih zdaj sestavljajo v graški tovarni.

»Vse skupaj je trajalo več kot tri leta, kar je bilo nekoliko predolgo. Upam, da investitor vendarle čim prej najde novega naročnika in da na tem prostoru nastane tisto, kar so načrtovali, saj je bilo narejeno že veliko delo v tej smeri,« je dejal Soršak.

Odziv Levice

Ob novici, da proizvodnja Magne zapušča Slovenijo in Hoče, lahko zgolj zaključimo, kakšna škoda je kmetijskih zemljišč, na katerih je bila postavljena lakirnica.

Kar sto hektarjev kvalitetnih kmetijskih zemljišč, ki so spadala med en odstotek najboljših obdelovalnih površin v Sloveniji. Vendar od obljubljenih več 1.000 ali 1.400 ali celo 3.000 zaposlenih ni bilo nikoli ne duha ne sluha. Tistih nekaj sto, ki jih je bilo dejansko zaposlenih, je bilo dvakrat poslanih na dolgotrajno čakanje ali pa poslanih na delo v Avstrijo, za slovenske plače.

Od velikopoteznih načrtov, zaradi katerih je minister Počivalšek dobesedno čez noč izsilil bližnjice okoli naše okoljske in prostorske zakonodaje, zagotovil ogromne subvencije ter zmerjal kritike za ekoteroriste in bedake, ki ne razumejo, kako se on spozna na biznis, pa očitno ne bo ostalo nič. Namesto kmetijskih zemljišč, ki bi služila lokalni samopreskrbi v dobi globalnih ekoloških pretresov in kriz dobavnih verig, nam bodo tako ostale prazne tovarniške hale.

Delovna mesta so ključen izziv današnje družbe. Ampak z nižanjem delavskih pravic, okoljskih standardov, davkov na kapital in načel pravne države, samo zato, da bi tekmovali za lokacijo tovarne rezervnih delov za avtomobile, jih niti nočemo niti jih ne bomo dobili!