V veljavo stopile spremembe za večji del Slovenije

Te regije so: gorenjska, koroška, obalno-kraška, osrednjeslovenska, podravska, primorsko-notranjska, zasavska, pomurska in savinjska regija.

Odprtje trgovin z otroškim programom

Ker sta bila dosežena oba kriterija za prehod iz črne v rdečo fazo v devetih od 12 statističnih regij, se v teh z današnjim dnem ponovno odpirajo smučišča. V torek se otroci prve triade vračajo v osnovne šole, odpirajo pa se tudi vrtci.Žičniške naprave se lahko zaženejo ob upoštevanju vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pogoj za smučanje v teh regijah je negativen izvid testa na koronavirus, ki mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur. Nekatera večja smučišča bodo sama zagotavljala brezplačna testiranja. Negativen test ni pogoj za otroke do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev ter za profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo treningov in tekem.Policisti pozivajo smučarje in druge obiskovalce k upoštevanju vseh priporočil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zaradi pričakovane gneče na cestah in parkiriščih v smučarskih središčih svetujejo previdnost in strpnost. Spomnili so še, da je še vedno prepovedano zbiranje ljudi, velja tudi omejitev gibanja med 21. in 6. uro. Prehajanje med občinami zaradi športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja je dovoljeno samo znotraj iste statistične regije. Kjer med osebami, ki niso ožji družinski člani, ni zadostne medsebojne razdalje (manj kot tri metre), je obvezna uporaba zaščitnih mask tudi na prostem.Preprečevanje gneče in druženja večjega števila ljudi – tudi na zunanjih površinah – je ključnega pomena za zmanjševanje števila okužb s koronavirusom, ki je do sedaj že zahteval izjemno visok davek, predvsem pri najbolj ranljivih skupinah, še opozarjajo.V omenjenih devetih regijah se poleg tega lahko odprejo premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles), in specializirane prodajalne z otroškim programom.Vrata v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko ponovno odpirajo tudi muzeji, knjižnice in galerije.V preostalih treh regijah (goriški in posavski regiji ter v jugovzhodni Sloveniji) ostajajo v veljavi dosedanje omejitve. Za vrtce, ki niso v regijah v rdeči fazi, še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke.