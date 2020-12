Del policistov se pripravlja na stavko

Svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) je na sredini korespondenčni seji soglasno ugotovil, da vlada neposredno krši del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, s čimer so izpolnjeni pogoji za napoved stavke zaposlenih na notranjem ministrstvu, policiji in inšpektoratu za notranje zadeve. »Svet Policijskega sindikata Slovenije je zato sprejel sklep, da začne pripravo stavkovnih zahtev in gradiv ter drugih aktov za izvajanje stavke. Po potrditvi gradiva od organov sindikata se napove stavka zaposlenih v MNZ z organoma v sestavi,« je v sporočilu za javnost zapisal predsednik sindikata Rok Cvetko.



Po mnenju sindikata naj bi vlada neposredno kršila drugo točko sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki govori o pripravi neodvisne primerjalne analize vrednotenja delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici). Nato pa bi, če bi to izhajalo iz analize, delovna mesta in nazive policistov uvrstili v višje plačne razrede.



Analizo je izvedla fakulteta za upravo. Kot je decembra sporočila vlada, analiza ni pokazala, da bi bila delovna mesta policistov sistemsko podvrednotena glede na delovna mesta drugih uniformiranih poklicev, analiza pa tako ne daje podlag za višje uvrščanje delovnih mest in nazivov policistov v plačne razrede. Cvetko: Analiza nestrokovna Cvetko je za STA dejal, da vlada z ugotovitvenim sklepom sledi informaciji ministrstva za javno upravo, ki pa je po njegovih besedah rezultate analize interpretiralo enostransko in manipulativno. Analiza namreč zgolj primerja zahtevnost delovnih mest, pri interpretaciji pa se v sindikatu ne strinjajo z vladno ugotovitvijo. Kot pravi Cvetko, bi po sporazumu morali primerjati izhodiščna delovna mesta, ki so enako vrednotena. Policist v šestem tarifnem razredu začne v 27. plačnem razredu in delovno mesto tega policista bi morali po zahtevnosti primerjati z delovnimi mesti pravosodnih policistov ali vojakov, ki so prav tako v 27. plačnem razredu. V analizi pa so primerjali delovna mesta vojakov, »ki so že danes uvrščena dva plačna razreda višje«. Ugotovitev avtorjev analize, da je zahtevnost teh delovnih mest enaka, po njegovih besedah torej pomeni, da policistom pripadata dva plačna razreda.



Čeprav je analiza, kot pravi Cvetko, nestrokovna in pomanjkljiva ter ne vsebuje vsega, kar bi po sporazumu morala, pa »kljub temu iz nje jasno izhaja, da je policijsko delo podvrednoteno«. Na vlado in notranje ministrstvo so poslali več dopisov, a njihovim argumentom niso prisluhnili, zato so sprejeli sklep, da začnejo pripravo na stavko. Zahtevajo, da vlada ugotovitveni sklep umakne in se analiza dopolni z ustrezno interpretacijo njenega avtorja, ki je zdaj ni podal, ali pa se naroči nova. Sicer bi po njihovem prepričanju morali pripraviti novi tarifni del h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter »na podlagi izsledkov raziskave« za policiste določiti dva plačna razreda višje izhodišče.