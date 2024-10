Dejmo se videt, tudi v prometu!

Dejmo se videt. Pozdrav, ki ga v vsakdanji komunikaciji po večini uporablja mlajša generacija, je zaživel še v drugačni luči. Na pobudo Zavoda Vozim, Zavarovalnice Triglav in agencije Yootree Creative so študenti modnega oblikovanja Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil ljubljanske naravoslovnotehniške fakultete ustvarili inovativno kolekcijo odsevnih oblačil in vidnih dodatkov. Mladi so namreč med najpogostejšimi uporabniki urbane mobilnosti v Sloveniji, žal pa tudi udeleženci prometnih nesreč.

Izziv so sprejeli tudi študentje modnega oblikovanja Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil naravoslovnotehniške fakultete.

Študenti modnega oblikovanja so ustvarili inovativno kolekcijo odsevnih oblačil in vidnih dodatkov. FOTOGRAFIJE: Zavarovalnica Triglav

»Raziskava, ki jo je med več kot 800 uporabniki e-skirojev in e-koles naredila Zavarovalnica Triglav, kaže, da se jih med vožnjo z e-skirojem le dobra polovica počuti varne, vsak tretji uporabnik pa je že doživel nezgodo. Mladi se tudi redko odločajo za ključne varnostne elemente, kot so čelada, odsevna oblačila in dodatki. Zato so se v družbeno odgovorni iniciativi Ne bluzi, z glavo kruzi Zavoda Vozim, Zavarovalnice Triglav in agencije Yootree Creative odločili za drugačen pristop. Škarje in platno so dali v roke mladim in njihovi ustvarjalnosti,« so povedali pri Zavarovalnici Triglav. Da je vidnost pomemben element, govori podatek, da se večina voznikov e-skirojev in e-koles najbolj boji, da bi jih vozniki avtomobilov spregledali.

Mladi nosilci sprememb

Tudi Zavod Vozim se poskuša približati mladim in jih ozavešča o varni uporabi t. i. mikromobilnostnih sredstev. Njihov cilj je, da bi uporabniki med vožnjo z e-skirojem ali drugimi prevoznimi sredstvi urbane mobilnosti hitrost ustrezno prilagodili, čelado imeli vedno na glavi, telefon pa v žepu. »Mladi so pomembni nosilci družbenih sprememb. In zato v drugi sezoni pobude Ne bluzi, z glavo kruzi znova soustvarjajo za vrstnike. Mlade modne oblikovalce postavljamo v središče pomembnosti sobivanja v prometu, skozi kolekcijo oblačil pa sporočajo: 'Dejmo se videt.' Njihovo sporočilo bomo v Zavodu Vozim skozi družbeno kampanjo in več kot 300 delavnic na terenu prenesli preostalim mladim,« je poudaril David Razboršek, direktor zavoda.

Akcijo so pripravili, z leve, David Razboršek, Ana Cergolj Kebler, Tomaž Apohal, Anže Orešnik in Sara Valenci.

Izziv so sprejeli tudi študentje modnega oblikovanja Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil naravoslovnotehniške fakultete, kjer je nastala izvirna kolekcija odsevnih oblačil in vidnih dodatkov. »Vsak študent je raziskal temo, kako varovalna oblačila in dodatke narediti sodobne, všečne, univerzalne, funkcionalne in atraktivne. Tako se je razvilo pet glavnih tem, ki so se razlikovale po inspiraciji in tehnični izvedbi. V kreacije so vključeni najsodobnejši odsevni materiali,« je ustvarjalni proces orisala Sara Valenci, asistentka na katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil, ki je skupaj s prof. Natašo Peršuh in asistentko Nastjo Sagadin Grmek sestavljala mentorski tim projekta.

»Naše kolekcije resnično odražajo to, da lahko vsak posameznik ne glede na osebni stil poskrbi za boljšo vidnost in varnost v prometu,« je povedal eden od ustvarjalcev kolekcije Dejmo se videt, študent NTF Anže Orešnik.