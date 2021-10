Otroci in majhne živali so načeloma dobra kombinacija, saj v igri in skrbi za kužka ali muco tudi otroci dobijo precej zabave in spoznajo kanček odgovornosti. Toda meje med igro in nevarnostjo so lahko zabrisane, nas opozori Nadja Kananović iz Kopra, ki deluje v Obalnem društvu za zaščito živali: »Največ ugrizov zadajo mali psi, ne veliki. Radi ugriznejo, ko pes je, pa otrok stopi v njegov intimni prostor, ali ko ga potegne za rep ali tačko.« V nedeljskem večeru je Nadja sedela na pijači v piceriji, ko je opazila dečka s psom: »Vidim fantka, kako zelo grobo in s silo vlači ps...