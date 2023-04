Darjanu zdravniki napovedali 10-odstotno možnost preživetja, danes se je oglasil

Darjanu so zdravniki po prometni nesreči napovedali 10-odstotno možnost preživetja. Vendar je s svojo borbenostjo preživel in se uspešno rehabilitiral. Ob mednarodnem dnevu vzdrževanja cest se je oglasil na družbenem kanalu Darsa in pozval voznike k pozorni vožnji na območju delovnih zapor.

Julija 2012 je vzdrževalca cest Darjana pri opravljanju dela na odstavnem pasu povozil tovornjak. Kot je dejal, je bil razlog prometne nesreče preutrujenost voznika storilca in preobremenjenost. »Zbudil sem se po treh tednih umetne kome v kliničnem centru v Ljubljani. Rehabilitacija se je nadaljevala 900 dni v Uri Soča,« je dejal.

Kljub temu, da na Darsu dajejo velik poudarek o varnosti v prometu, tudi med vzdrževalci, pride kdaj do neljubih dogodkov, pravi Darjan, zato je pozval vse voznike, da so previdni, ko se vozijo skozi delovno zaporo. »Še posebej bodite pozorni na delavce, ki opravljajo vzdrževalna dela v delovni zapori.«