Danes izplačilo dodatka: preverite, ali ste upravičeni do 150 evrov

Za upokojenci in invalidi bodo danes solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine v višini 150 evrov prejeli še preostali upravičenci. To so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, upravičenci do otroškega dodatka, upravičenci do dodatka za veliko družino in rejniki.

Izplačilo solidarnostnega dodatka določa zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki ga je državni zbor sprejel februarja. Upokojencem in prejemnikom nadomestila za invalidnost ga je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal v torek, uživalcem poklicnih pokojnin pa Kapitalska družba že v petek.

Upravičenci ...

Danes bo dodatek izplačalo še ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prejeli ga bodo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za december lani, upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za december lani, upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in rejniki, ki so imeli decembra lani sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo. Družine s štirimi otroki ali več bodo prejele še dodatnih 50 evrov.

Skupaj bo solidarnostni dodatek na podlagi zakona, ki je med drugim uvedel še začasno, trimesečno oprostitev plačevanja prispevkov in omrežnin za vsa gospodinjstva, izplačan približno 710.000 prebivalcem. Potrebnih približno 108 milijonov evrov se je zagotovilo iz Sklada za podnebne spremembe.