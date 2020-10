Damijan vabi koalicijske stranke: Slovenija potrebuje novo, boljšo vlado

Vodilni pobudnik za oblikovanje Koalicije ustavnega loka Jože P. Damijan je zadovoljen, da so štiri opozicijske stranke v treh tednih dosegle visoko stopnjo soglasja in so se poenotile o ključnih programskih prioritetah nove vlade do volitev 2022. Programski dokument z vabilom k pogovorom je poslal tudi prvakom koalicijskih SMC, NSi in DeSUS.



»Prav za to gre: Slovenija potrebuje novo, boljšo vlado,« je v današnjem sporočilu za javnost navedel Damijan. Sedanja vlada pod vodstvom SDS po njegovem mnenju to vsak dan znova dokazuje: »Ko bi se vse sile morale strniti v boj z epidemijo, se zapleta v ideološke bitke, gre v spopad z državnimi institucijami, z mediji in državljani ter neizprosno uničuje naš ustavni red.« Sestavili skupino za zdravstvo

Programski dokument za novo vlado po Damijanovih navedbah temelji na štirih stebrih: zdravju, solidarnosti, okolju in razvoju.

Prva prioriteta prvega stebra je »bolj aktivno ter premišljeno, načrtno in vključujoče soočenje z epidemijo«. V ta namen so oblikovali posebno delovno strokovno skupino, sestavljeno iz epidemiologov in menedžerjev v zdravstvu, ki so skupaj z njimi oblikovali program potrebnih ukrepov za bolj učinkovito soočanje z epidemijo ter za čim bolj nemoteno in učinkovito delovanje celotnega zdravstva v času epidemije. »Gre res za prvo prioriteto, dobesedno življenjskega pomena za državljane - in državo,« je poudaril Damijan.



Kot je pojasnil, je vabilo k sodelovanju v sredo poslal tudi predsednikom in vodjem poslanskih skupin treh koalicijskih strank. V spremnem pismu je zapisal, da se zaveda njihovega položaja, a istočasno v tem ne vidi ovire, »da ne bi odprto in odkrito skupaj spregovorili o možnosti boljše alternative, kjer bi bila tudi njihova prizadevanja deležna večjega upoštevanja«.



»Povabil sem jih k sodelovanju v alternativi, ki bi bistveno izboljšala delovanje države v času epidemije in po njej ter povrnila strmoglavljeno zaupanje pri ljudeh,« je navedel Damijan. Dodal je, da gre za alternativo, ki bi »zagotovila ponovno normalizacijo države, brez ideoloških front, v državljanih in državljankah pa videla dobronamerne zaveznike«, po njegovih trditvah pa bo namesto v preteklost usmerjena v prihodnost in razvoj. Kakšen je odziv na vabilo?

»Verjamemo, da lahko skupaj soustvarimo boljšo prihodnost za vse naše državljane in državljanke,« je še navedel Damijan.

V treh koalicijskih strankah so za STA potrdili, da so vabilo, ki ga je Damijan poslal z mandatom opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB, prejeli. Kako se bodo odzvali, še niso pojasnili.



V začetku oktobra, ko so vodje LMŠ, SD, Levice in SAB potrdili začetek pogovorov z namenom oblikovanja alternative vladi Janeza Janše, so sicer koalicijske stranke ocenile, da aktualna vlada dela dobro in da trenutno nima alternative.