Po tragični smrti slovenske športnice voznik tovornjaka krivde ne priznava

Slovensko in svetovno športno javnost je v četrtek pretresla novica, da je v tragični nesreči umrla 19-letna Hana Mazi Jamnik, ki je na Norveškem tekla na rolkah, ko jo je zbil tovornjak. Letos bi dočakala članski krst v svetovnem pokalu v smučarskem teku. Nesreča se je zgodila na cesti 523 v predoru Botshei med Forsandom in Jørpelandom.

»Voznika in vozilo imamo pod nadzorom. Vzeli smo mu vozniško dovoljenje in ga ovadili. Vzeli smo mu tudi vzorec krvi, da ugotovimo, ali je vozil pod vplivom alkohola,« je za norveško spletno stran norvay.posten.com dejal predstavnik policije, ki je po nesreči za dalj časa zaprla cesto. Voznika tovornjaka so ovadili. Njegov odvetnik Sigurd Rønningen je povedal, da se izreka za nedolžnega. »Povsem tragična nesreča. Slabo mi je, ko pomislim na to,« pa je dejal tovornjakar.

Mazi Jamnikova je bila ena najobetavnejših tekmovalk v smučarskem in rolkarskem teku. Lani je na svetovnem prvenstvu na tekaških rolkah v Italiji osvojila zlato in srebrno odličje v mladinski konkurenci. Naslov svetovne mladinske prvakinje je osvojila v drsalni tehniki, naslov podprvakinje pa v klasični. Kmalu po tem, ko se je razvedela tragična novica, so na spletnih omrežjih mnogi izrekli sožalje svojcem.