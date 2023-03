Človek ali lisica? Vseh šest jajc iz labodjega gnezda izginilo (FOTO)

Policijska postaja Litija trenutno aktivno preiskuje primer kraje labodjih jajc. Očividci kaznivega dejanja so stanovalci v bližnjem stanovanjskem objektu, poleg katerega je labodji par gnezdil več kot en mesec in zvalil šest jajc. V četrtek je bilo to gnezdo prazno. "Na občini smo zaradi krutega dejanja zgroženi," so zapisali na družbenih straneh.

Labodi lahko uspešno gnezdijo tudi v popolnoma urbanem okolju. FOTO: Mol

»Mnogi mimoidoči so bili danes priča nenavadnemu in žalostnemu prizoru, ko se je labod v iskanju svojih mladičev sprehajal po cesti in neposredno ob njej. Situacijo so si ogledali z JP KSP Litija in zaposleni s področja civilne zaščite in reševanja v skupni občinski upravi. Da bi omejili dostop do gnezdišča, so območje zavarovali z začasno ograjo. Občane in mimoidoče zdaj prosimo, da ptic ne vznemirjajo, se jim ne približujejo in jih ne hranijo. S psi se pticam ne približujemo.

Izkušnje iz Slovenije kažejo, da labodi lahko uspešno gnezdijo tudi v popolnoma urbanem okolju, če smo ljudje dovolj uvidevni in spoštujemo njihov življenjski prostor.«

Kdo je bil na delu, je sedaj vprašanje

Pod objavo so se usuli različni komentarji.

»Ne razumem, to se velikokrat dogaja po celi Sloveniji ... A se ne more ptic in njihovih gnezd zavarovati, postaviti kamer?«

»A da bi lisica ali drug plenilec, kar se dogaja pri labodih več kot pogosto, to izvedel, pa ni opcija. Kraja jajc je opcija. Dajte prosim nehati zavajati ljudi brez dokazov, ker s tem ustvarjate psihozo, ki vsem nam, ki se s temi zadevami ukvarjamo profesionalno, dela samo težave in škodo tem pticam.«

»Kako pa veste, da so jajca ukradena, lahko jih je kakšna druga žival pojedla.«

»Glede na to, da se lisica spusti iz gozda do NK Litija in naprej na Stavbe, me ne bi čudilo, da jih je odnesel tudi naravni plenilec.«

»Ne more verjeti, koliko zlobe je v ljudeh. Fuj ...«

»Ubogi labod, kako mu mora biti težko, ko ne najde svojega polnega gnezda. Če jih je vzela človeška roka, ne morem reči drugega kot naj se mu posuši. Bolj hudobnega bitja, kot je človek, ga res ni. Zapomni si človek, da si storil greh, ker si uničil nov zarod. Če jih misliš imeti za pirhe, upam, da ti to ne bo uspelo.«

Za komentar smo prosili Domna Rozmana, višjega svetovalca za civilno zaščito in reševanje s skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji.

»Zadevo preiskuje policija, saj je bila v začetku tedna podana prijava. V akcijo sem se vključil v četrtek, področje smo zaščitili s trakom, nameščamo tudi nizko ograjo, ki bo labode obvarovala in preprečila dostop. Žal so si izbrali zelo frekventno mesto za gnezdenje v središču mesta Litije pri reki Savi. Poskusili jim bomo zagotoviti čim boljše pogoje, saj v tem času, ko gnezdijo, potrebujejo mir. Tukaj ob poti je veliko sprehajalcev, tudi s psi. Pri zaščiti se zgledujemo po slovenskih mestih, kjer se srečujejo s podobno problematiko, kot sta na primer Maribor in Bled, in po DOPPS največji nevladni organizaciji za varstvo narave v Sloveniji.«

Sploh zakonito?

Bližajo se velikonočni prazniki in z njimi barvanje pirhov. Poleg kokošjih jajc ljudje segajo tudi po ostalih, na primer račjih. Nekateri imajo v zbirkah tudi bolj posebna, in sicer labodja, gosja, nojeva ali emujeva jajca. Ob tem se postavlja vprašanje, kako in predvsem kdaj takšna jajca sploh lahko jemo. Konzumna nojeva in emujeva jajca se morajo strogo ločevati od valilnih. Prav zato morajo biti na voljo le zunaj valilne sezone. Pri labodjih je drugače, zato zadevo v Litiji tudi preiskuje policija.