Zdrahe na RTV: Mišo Molk »povozila« neznana Natalija

Katja Šeruga na programskem svetu RTV, 24. september 2018. FOTO: RTVS, posnetek zaslona

Natalija Gorščak je skrajno levo FOTO: Mediaspeed

Igor Kadunc, generalni direktor RTV. FOTO: Leon Vidic, Delo

LJUBLJANA – Generalni direktor RTVje ob zasedanju programskega sveta, ko je na direktorski položaj predlagal, doživel hladen tuš. Svetniki so njegov predlog zavrnili, po kuloarjih na RTV se govori, da ima med zaposlenimi največ podpore, a je, kot kaže, Kadunc ne bo predlagal niti za vršilko dolžnosti. A to ni edina težava, ki v teh dneh pesti Kadunca. Vrstijo se pozivi k njegovemu odstopu, sive lase pa mu povzroča tudi afera. Vas zanima, kaj pravi na vse skupaj?Za vodenje Televizije Slovenija v času do imenovanja novega direktorja (-ice) bom za vršilko dolžnosti direktorice Televizije Slovenija, v kolikor bom dobil soglasje programskega sveta, imenovalKatjo Šeruga sem za kandidatko za generalno direktorico predlagal zato, ker menim, da bi lahko uspešno in strokovno vodila Televizijo Slovenija na poti nujnih sprememb. Ker sem bil na mesto generalnega direktorja RTV Slovenija imenovan kot nepolitičen kandidat, je taka tudi moja strategija kadrovanja znotraj RTV. Očitno pa so v ozadju sile, ki jim je močno v interesu, da se polastijo javnega medija. Tako in nič drugače razumem postavljanje pod vprašaj vseh mojih odločitev in spodbijanje vseh ukrepov in poskusov izboljšanja delovanja javnega zavoda, in to v času, ko z uresničevanjem PPN nimamo težav in dobro napredujemo tudi pri pripravi PPN za 2019, obenem je tudi naše poslovanje boljše od predvidenega.Na to vprašanje Kadunc ni odgovoril.Če dobim soglasje programskega sveta, bom, kot rečeno, za v. d. direktorice imenoval Natalijo Gorščak.Generalni direktor ima vso pravico, da odstopi, če se odloči za tak korak. Seveda se ga lahko tudi razreši, a razrešitev mora potekati v skladu z zakonsko in s statutarno predvidenimi postopki. Za zdaj takih predlogov še ni bilo. Vseskozi pa imam občutek, da bi si nekateri člani programskega in nadzornega sveta želeli moje razrešitve. To je lahko njihova legitimna želja, vendar ne verjamem, da bi s tem uspeli, še posebej zato, ker uresničujemo s strategijo in z načrti zastavljene cilje. Kot zanimivost pa lahko povem, da sem res že slišal, kdo naj bi me nadomestil kot v. d. ... Sploh pa se sam ne nameravam umakniti, dokler me zaposleni sprejemajo in lahko skupaj delamo v korist RTV Slovenija.O intervjuju Možina-Dežman ni več kaj dodati. V življenju ni enostavnih stvari. Tako je tudi mogoče, da moje načelno ravnanje v tem primeru komu ni najbolj všeč.