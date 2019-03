Za urejen in zdrav vrt

Najpogostejše orodje za obrezovanje so vrtne škarje. FOTO: Petrol

Fiskarsove vrtne škarje so lahke in udobne za uporabo. FOTO: Petrol

Prava izbira za obrezovanje malo večjih vej je žaga. FOTO: Petrol

Vsak vesten vrtnar se pogosto srečuje z obrezovanjem, saj je eno najpogostejših vrtnih opravil. Od njega so odvisni videz rastline, njena rodnost in kakovost plodov.Čas obrezovanja je odvisen od vrste rastline, najpomembnejše pa je pri mladih rastlinah, ki še oblikujejo svoje ogrodje in razporeditev vej. Starejše rastline, predvsem drevesa, navadno obrezujemo, kadar se preveč razrastejo. Pozna zima in zgodnja pomlad, ko je rastlina še v mirovanju, sta najprimernejši za obrezovanje in pomlajevanje trajnic, dreves in grmičevja. Okrasnih, predvsem listnatih dreves, se lahko za oblikovanje pravilnih oblik lotite tudi v zimskem času, a z rezjo ne pretiravajte. Poleti lahko obrežete divje poganjke vrtnic in španskega bezga, vendar bodite pozorni – obrezovanja se ne lotevajte med najvišjimi temperaturami in sušnim obdobjem. Če obrezujete ob napačnem času, se lahko rastlina poškoduje, v najslabšem primeru pa tudi odmre.Obstaja več načinov obrezovanja, kateri pa je najprimernejši, je odvisno od vrste, višine, starosti rastline, stanja in namena, ki ga želite s tem doseči. Da bodo rane na rastlini čim manjše, naj bodo škarje kakovostne in dobro nabrušene. Najprej se lotite suhih in obolelih vej, zatem pa še predolgih, pregostih in tistih, ki se prepletajo ali kako drugače kvarijo podobo drevesa. S tem zagotovite normalno kroženje zraka med vejami, pot do njih pa bo našla tudi svetloba.Najpogostejše orodje pri tem obrezovanju so, ki so kleščaste (bypass) ali ščipalne (anvil). Kleščaste, z dvema ukrivljenima reziloma, so namenjene obrezovanju svežih vej in za čisto rez, medtem ko ščipalne uporabljamo za enkratno rez in so idealne za obrezovanje trdih in posušenih vej ter grmičevja. Debelejših vej se lotite zali, s katerimi boste za reze porabili manj fizičnega napora. Pri obrezovanju svetujemo uporabo dobro nabrušenega orodja, ki ga je zaradi zdravja rastlin priporočljivo tudi razkuževati.Za pravilno in ostro rez so vrazvili širok nabor vrtnih škarij, ki so izjemno lahke in hkrati udobne za uporabo, ne glede na delo, ki ga morate opraviti, odlikuje pa jih značilen in prepoznaven dizajn.so primernejše za hitro obrezovanje rastlin ter odmrle in suhe tanjše veje. Za čim bolj pravilno in učinkovito obrezovanje je poleg kakovostnih škarij potrebno tudi dobro poznavanje osnovne zakonitosti rasti rastline, ki bo tako dosegla primerno velikost, obliko in rodnost.Obrezovanje drevja je pogosto zahteven izziv. Pri tem se vrtnar glede na svežino lesa odloča med različico bypass oziroma anvil podaljšanih klešč. Te so močnejše od škarij in natančnejše od žage ter tako idealne za obrezovanje večjih vej.Za malo večje veje, ki jim škarje niso kos, je prava izbira. Vsako pomlad preglejte drevje, saj v zimskem času teža snega polomi tudi kakšno vejo. Fiskars je zato razvil linijo Fiskars Xtract™, ki vam omogoča varno obrezovanje vej in odstranjevanje listja v težavnih položajih z lahkimi žagami.Poleg vrtnih škarij in žag za obrezovanje je kakovostna sekira nepogrešljiv del vrtnega orodja, še posebno če vaš vrt krasijo drevesa ali imate sadovnjak. Cepilna sekira Fiskars M-X17 ima posebej izoblikovano glavo za lažjo sečnjo, rezilo pod kotom 35 stopinj, ki ima dvojno utrjeno rezilo, in mehak 3D-ročaj za varnost in dober oprijem.Fiskarsova zgodovina sega v leto 1649, vendar niso ostali v preteklosti. Skrbijo za inovacije in vse proizvode razvijajo v sodelovanju s profesionalci. Tako zagotovijo, da so izdelki vzdržljivi in vedno kos nalogi, ki so ji namenjeni. Orodja so oblikovana za primerno držo in delo pod ustreznimi nakloni, zaradi česar porabite manj moči.Letos pa si jih lahko privoščite po res izjemni ceni. Kako?