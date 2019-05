Deklica (14) za tri dni obnemela, resnica je šokirala vse

BOGATIĆ – 14-letna L. A. iz srbskega Bogatića je za nekaj dni dobesedno obnemela zaradi grozljivega dogodka, ki se ji je pripetil, ko je odšla zapret ovce v ogrado. 26-letni S. I. iz sosednje vasi jo je pričakal za hlevom in jo posilil. Vse skupaj se je zgodilo v četrtek, deklica pa ni govorila do nedelje. Takrat je zbrala pogum in materi zaupala strašno zgodbo. Povedala je, da jo je