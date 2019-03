VIDEO: Po Sloveniji že sneži, poglejte, kdaj doseže vas

Radarska slika padavin

Kako pa je pri vas? Pošljite nam video ali fotografijo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Kako bo v prihodnjih dneh?

Jutri bo na jugovzhodu še pretežno oblačno, drugod se bo od severozahoda počasi jasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 3, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj.



V sredo in četrtek bo večinoma sončno. Na Primorskem bo v sredo še pihala šibka do zmerna burja, ki bo v četrtek nekoliko oslabela. Ponekod drugod bo pihal severovzhodni veter.

Povejte nam, kako je v vašem kraju!

LJUBLJANA – Napovedi vremenoslovcev se uresničujejo, saj je v nekaterih delih države že začelo snežiti. Kljub visokim nedeljskim temperaturam, ko je živo srebro pokazalo celo 20 stopinj, so danes temperature močno padle.Kakor poroča neurje.si je izrazita hladna fronta prinesla padavine, sneg in tudi nevihte. Ponekod nad Alpami, na severozahodu Slovenije tudi grmi. Iz Gorenjske so objavili tudi videoposnetek pravega snežnega meteža.Agencija RS za okolje (Arso) sporoča, da bo danes oblačno, padavine se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Vse hladnejše bo, meja sneženja se bo razen po nižinah Primorske in vzhodne Slovenije ob močnejših padavinah spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Zvečer bodo padavine od severa slabele in ponoči v večjem delu Slovenije ponehale. Popoldanske temperature bodo od 1 do 7 stopinj.