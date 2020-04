Varnostnik zasliševal sivolase kupce

Upoštevajte navodila varnostnikov, svetujejo v Sintalu. FOTO: Leon Vidic

Res le iskanje dlake v jajcu?

Zapletlo se je že pri paru, ki je stal pred menoj in je doživel malodane policijsko zasliševanje.

Problematične so lahko tudi stranke

V varnostni družbi Sintal so nam odgovorili, da večina ljudi razume pozitivni namen vladnih ukrepov in jih na tak način tudi sprejema in upošteva. "Vedno pa se najdejo posamezniki, ki ukrepov ne upoštevajo, prav tako ne tolerirajo morebitnih napak varnostnikov. V večini primerov se zadeve razjasni in uredi z dodatnimi pojasnili, strokovnostjo in prijaznostjo," so nam povedali in dodali, da od zaposlenih zahtevajo dosledno upoštevanje predvidenih postopkov. Na veliko vlagajo v izobraževanja v smeri, da do ljudi pristopajo na miren, strokoven in prijazen način. "Nemogoče je v vseh primerih narediti pravilno oceno. Zato se lahko zgodi, da pri svojem delu varnostnik naredi napako in pri tem prizadene posameznika," so še pojasnili in vsem svetovali, naj sledijo njihovim navodilom. "Ljudi naprošamo, da so v teh težkih časih, ko so varnostniki še posebno izpostavljeni, tolerantnejši do njihovih napak, ki jih ne delajo namerno."

Pred večjimi trgovskimi centri je med nekaterimi varnostniki in kupci še vedno nekaj vroče krvi. Povzroča jo predvsem vladni odlok, ki med 8. in 10. uro ter v zadnji uri odprtja trgovin vstop dovoljuje le upokojencem, nosečnicam in drugim ranljivim skupinam. Večinoma so težave v preostalih urah, predvsem zaradi oseb, ki so morda na videz starejše, pa še niso upokojene. Teh nekateri varnostniki ne spustijo v trgovine in med njimi se začne besedni spopad. Nekaj podobnega se je pred dnevi zgodilo enemu od naših bralcev.»V trgovino sem želel vstopiti okrog 10.30 in me je varnostnik (brez maske) na zelo ponižujoč način vprašal, ali sem upokojenec. Že pred dnevi sem mu povedal, da to pač še nisem. To sem ponovil tudi danes in mu zelo vljudno pokazal osebno izkaznico. Iz datuma je razvidno, da bom v kategorijo, ki lahko kupuje le med 8. in 10. uro oziroma med 17. in 18. uro, prešel z letošnjim 1. septembrom,« je zapisal bralec in dodal, da se je Sintalov varnostnik izživljal nad tistimi, ki so jim že nekoliko osiveli lasje. »Zapletlo se je že pri paru, ki je stal pred menoj in je doživel malodane policijsko zasliševanje.«Vlada je sicer odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom dopolnila in vanj vnesla še določilo, da potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Govorec vlade za covid-19je dan pozneje povedal, da je povsem normalno, da se tak ukrep tudi nadzira, in da gre za ukrep, ki najbolj pomaga najbolj ranljivim skupinam prebivalstva. »Če nekomu od mlajših ne diši, da bi ga kdor koli spraševal po starosti, naj pride uro prej, v tistem času, ko jih o starosti nihče ne sprašuje. To je, oprostite, iskanje dlake v jajcu in mislim, da je postavljanje takšnih vprašanj res manj potrebno. Virus moramo zaustaviti, starejše moramo obvarovati. Vedno je treba spoštovati pravo, a treba je biti tudi življenjski,« je menil Kacin.Zaradi zaskrbljenosti ob neprijetnih izkušnjah v zvezi s časovnimi omejitvami nakupovanja so se posamezniki obračali tudi na informacijsko pooblaščenko. Ta poziva k spoštljivemu odnosu do vseh pri preverjanju pogojev za vstop v trgovino in k razmisleku, da se odlok oblikuje kot priporočilo in ne kot represivna zahteva. Ugotavlja, da zakon o zasebnem varovanju varnostnikom v 52. členu daje pooblastila za ugotavljanje istovetnosti, a le kadar je to treba za varnost ljudi in premoženja ali oseb, ki jih varuje, ali če tako določa red na varovanem območju.Pri tem opozarja, da najnovejša sprememba odloka velja zgolj za preverjanje starosti, ne pa tudi za druge ranljive skupine, »pri čemer se v praksi velikokrat ne ve niti, do kdaj so trgovine odprte«. »Ni videti pravne podlage za obdelavo posebnih vrst (občutljivih) osebnih podatkov s strani varnostnikov oziroma trgovcev, kadar to ni razvidno na prvi pogled (npr. invalidnost), in nejasno in nedoločeno ostaja, kaj pomeni pripadnost drugim ranljivim skupinam, zato ni mogoče enoznačno določiti, kdo sploh so ranljive skupine, ki jih odlok zajema,« razloži Prelesnikova in dodaja, da tudi ni jasno, v katerem delu obstaja pravna podlaga za obdelavo njihovih osebnih podatkov in kaj pomeni čezmerna obdelava osebnih podatkov.Na nejasnosti je informacijska pooblaščenka že v začetku aprila opozorila vlado, a te, kot sklenejo, v bistvenem delu tudi po dopolnitvi ostajajo, zato zakonito izvajanje odloka v tem delu po mnenju pooblaščenke sploh ni mogoče.