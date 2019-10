V Palčici zagotavljajo, da bo šel vsak cent v roke Krisu in drugim bolnim otrokom

LJUBLJANA – V dobrodelnem društvu Palčica Pomagalčica so se odzvali na zapise v medijih, ki so pojasnjevali, da bi morali strogo po zakonu društvo in družina plačati davek od zbranega denarja, ker društvo nima urejenega statusa humanitarne organizacije.



V oddaji 24ur zvečer je predsednica društva Larisa Štoka potrdila, da društvo res nima statusa humanitarne organizacije, ker še ne deluje eno leto, kar je pogoj za pridobitev statusa. Da pa obljublja, da bodo o obdavčitvi razmišljali s pomočjo strokovnjakov na tem področju. Ob tem je zagotovila, da bo vsak cent, ki so ga dobrodelni Slovenci darovali za Krisa in njegovo zdravilo, šel v roke Krisu in njegovi družini ter drugim bolnim otrokom, ki ga potrebujejo. »Obljubljam, da bomo delovali transparentno in da se ne izogibamo ničemur,« je še povedala Štoka.



Ali obstaja rešitev, da ne društvu ne družini ne bo treba plačati davka od zbranega denarja, še preverjamo pri Fursu.