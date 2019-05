V butični vinski kleti bo zorelo rdeče vino

Vladimir Puklavec je na začetku nove vinske zgodbe nazdravil z mnogimi. FOTOGRAFIJE: Žiga Intihar

Prvega moža vinske kleti Puklavec je v Makedoniji pozdravila slovenska ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec.

Novo slovensko klet v Makedoniji so odprli Lupčo Nikolovski, Aleksandra Pivec, Branko Azavski, Vladimr Puklavec in Dane Jovanov (z leve).

Nagrajeni vini

Puklavec Family Wines je prejemnik mednarodne medalje Decanter Platinum za šipon iz linije Seven Numbers ter hkrati prejemnik priznanja za enega najboljših vin na svetu po izboru revije The Drinks Business, za sivi pinot linije Seven Numbers.

Že vse od začetka je njihova vizija skupaj ustvarjati najboljša vina.

NEGOTINO – Letošnji maj bo v še posebno lepem spominu ostal prleškim vinarjem in njihovim kolegom iz Severne Makedonije. Vinska klet Puklavec Family Wines iz Prlekije je tamkaj namreč z eno večjih investicij slovenskih podjetij v tujini v letošnjem letu slavnostno odprla butično vinsko klet.Pred številnimi gosti in ljubitelji vina so novo pridobitev odprli slovenska ministrica in makedonski minister za kmetijstvoinmakedonski predsednik gospodarske zbornicelastnik družbein, direktor in glavni enolog butične kleti Puklavec Family Wines Negotino. Družinaje tako uspešno razširila ponudbo priznanih belih vin z vrhunskimi rdečimi makedonskimi.Letos mineva natanko deset let od vrnitve družine v vinsko zgodbo, ki jo je leta 1934 začelZ združitvijo Ormoške in Ljutomerske vinske kleti je Puklavec Family Wines začela pisati novo poglavje v zgodovini kleti, ki je bilo osredotočeno na pridelavo in proizvodnjo visokokakovostnih belih vin. Ker so želeli ponudbo dopolniti z rdečimi, so že leta 2011 začeli prve aktivnosti v takrat še Makedoniji. »Danes začenjamo novo zgodbo. Vrednost dosedanje investicije v prenovo butične kleti Negotino ocenjujem na 1,6 milijona evrov. Rad bi dodal, da se s tem investicije v Severni Makedoniji ne zaključujejo,« je na odprtju kleti povedal Vladimir Puklavec.Tikveško vinogorje, kjer je Negotino, zagotavlja popolne razmere za pridelavo vrhunskih rdečih vin. Imajo suha, topla in dolga poletja, relativno hladne zime, gričevnato krajino, ki se razprostira med 250 in 400 metri nadmorske višine, ter edinstven mineralno bogat terroir, to je strokoven vinarski izraz, ki pomeni lego, podnebje, zemljo in vinarsko tradicijo hkrati. »Makedonska vina so znana po krepkem telesu.So bogata in imajo zrelo aromatiko z značilnim temnim sadjem in začimbnimi notami v svojem okusu. Prav te značilnosti so tiste, po katerih so prepoznavna. Nova investicija nam omogoča nadaljnji razvoj in rast v segmentu rdečih vin. Ambicij ne skrivamo, z našimi rdečimi vini si želimo doseči uspehe, ki bodo primerljivi z belim vinom iz slovenskega dela naše kleti, kar pomeni biti med najboljšimi na svetu,« je dodal Dane Jovanov.Vinska klet Puklavec Family Wines Negotino ima kapaciteto med 300.000 in 400.000 steklenicami na leto, prideluje pa najbolj prepoznavne sorte rdečih vin, kot so cabernet sauvignon, merlot in vranec. V kleti sodobno tehnologijo prepletajo s tradicijo zorenja vina v lesenih vinskih sodih. Linija rdečih vin iz Negotina bo sestavljena iz treh kakovostnih segmentov, ki bodo združeni pod blagovno znamko Instinct.Sicer pa je Puklavec Family Wines ena vodilnih slovenskih vinskih kleti in večkratna dobitnica naziva vinar leta. Že vse od začetka je njihova vizija skupaj ustvarjati najboljša vina. Od leta 2009 za klet ponovno skrbi družina Puklavec, ki še vedno ohranja temeljne vrednote: strast, trdo delo in predanost najvišji kakovosti. Vina iz njihove kleti so elegantna, harmonična in ekspresivna, kot je pokrajina, ki daje dom njihovim vinogradom.