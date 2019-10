Tudi Bila (24) lahko rešimo

Tudi Bilu lahko pomagamo!



Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati Bilu Šinkovcu iz Velenja, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742 s pripisom za Bila, sklicna številka 7226. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.



OKVIR za pomoč iz Krambergerjevega sklada

Presaditev matičnih celic ni pomagala

12 let je bil star, ko je zbolel.

Igra na poseben inštrument kad, ki je uglašen na frekvence energijskih točk v njegovem telesu. FOTO: Mojca Marot

Potrebuje 8000 evrov

Bil je bil izbran kot primeren kandidat za gersonovo terapijo v Budimpešti na Madžarskem.

VELENJE – »Lepo prosim, pomagajte tudi mojemu soborcu, ki se mu že 12 let ponavlja rak in nujno potrebuje denar za terapijo v tujini,« se je na nas obrnila 25-letnaBralci Slovenskih novic jo že dobro poznate, saj jo spremljamo, že odkar je pred 10 leti zbolela za rakom. Zanjo smo zbirali zamaške in jo podpirali na njeni poti ozdravitve. Uspelo ji je, zdaj pa želi pomagati tistim, ki se z zahrbtno boleznijo še bojujejo.»Hodgkinov limfom je z drugimi besedami rak mladih, ki je v večini primerov ozdravljiv, žal pa je pri mojem sinu nastala vrsta komplikacij. Bolezen se potuhne, pa spet znova izbruhne in tako se ponavlja,« nam razloži Bilova mama, ko ju obiščemo doma v stolpnici v Velenju. Njen 24-letni sin sin je prvič zbolel pri 12 letih, kar pomeni, da se z boleznijo spopada že 12 let. »Pa sem z lastnim raziskovanjem veliko dosegel, predvsem pa nikoli nisem obupal. Še vedno verjamem, da se bo vse uredilo,« nam pove mlad fant, ki ga je življenje prikrajšalo za marsikaj. Medtem ko njegovi vrstniki že imajo službe in snujejo družine, Bil ne more delati, četudi si to iz srca želi.»Kot nezmožen za delo prejemam stalno socialno podporo in varstveni dodatek, kar mesečno znese 570 evrov. Moja mami, ki je samohranilka, pa je zaradi mene že vrsto let na bolniški in prejema 650 evrov,« nam pove Bil, ki verjame v celostni pristop k zdravljenju in moč imunoterapije. A za vse to potrebuje denar, tega pa z mamo nimata. Maja pove, da so na začetku veliko pomagali njeni starši, a zdaj s svojo pokojnino niti onadva ne zmoreta več prispevati toliko, kot bi Bil potreboval za aktivno nadaljnje zdravljenje.Hodgkinov limfom so Bilu prvič diagnosticirali spomladi 2008. »Takrat sem po konvencionalnem zdravljenju s kemoterapijo dosegel začasno ozdravitev. A je po krajšem premoru bolezen spet postala aktivna, zdravstveno stanje se je poslabšalo. Bil sem na obsevanjih in presaditvi matičnih celic, a uspeha ni bilo. Zato sem začel raziskovati celosten pristop k zdravljenju, s spremembo v prehrani in raznimi alternativnimi pristopi. Takrat sem v kombinaciji s konvencionalnim zdravljenjem znova dosegel začasno ozdravitev. Nekaj mesecev je bil mir in leta 2014 sem uspešno opravil maturo na velenjski gimnaziji,« pripoveduje Bil, ki pa zaradi bolezni ni mogel nadaljevati študija na univerzi. »Zato sem se posvetil študiju celostnega pristopa k zdravljenju, alternativni medicini in raznim praksam samozdravljenja. Izobraževal sem se pri zdravnikih in učiteljih ter počasi napredoval. S tem pa prek klinične študije za razvoj novega zdravila za zdravljenje hodgkinovega limfoma dobil tudi priložnost za novo zdravljenje, ki se je začelo konec leta 2015 v Kaliforniji. A takrat sem bil v tako slabem zdravstvenem stanju, da je morala z menoj mama,« pripoveduje Bil, ki se je tam zdravil osem mesecev. Stroške zdravljenja je krila študija, stroške bivanja pa prijatelji in znanci.Zdravljenje je nato nadaljeval še v Budimpešti, prav tako v okviru iste študije. Tudi po tem zdravljenju je sledilo daljše obdobje brez bolezni. »Zlasti zadnji dve leti sta bili zelo mirni, nisem imel težav in dobro sem se počutil. S pomočjo joge, dihalnih vaj in zdrave prehrane sem se krepil. Konec letošnjega poletja pa sem začel znova prepoznavati znake, da je bolezen spet aktivna, kar so potrdile tudi raziskave. Zato sem s pomočjo nasvetov zdravnikov in celostnim pristopim, kot tudi osebnim onkološkim zdravnikom pripravil nov načrt zdravljenja,« pravi Bil.Odločil se je za vzporedno zdravljenje z imunoterapijo, ki mu je že pomagala, in gersonovo terapijo, ki mu bo pomagala krepiti imunski sistem med zdravljenjem, izboljšala počutje in kakovost življenja in, kar je še najpomembneje, zelo povečala možnost dolgotrajne ozdravitve. Gersonovo terapijo že več desetletij izvajajo na kliniki v Budimpešti, pogoj je le, da ima s seboj spremljevalca, kar bo v primeru Bila spet njegova mama, ki mu bo pomagala pri oskrbi in izvajanju terapije.»Sprejeli so me na individualno obravnavo kot ustreznega kandidata, in to čim prej. Moram pa zbrati za to dobrih 8000 evrov,« nam pove Bil, ki upa, da mu bo to, tudi s pomočjo vas, dragi bralci Slovenskih novic, uspelo.Če mu res uspe, kaj bo počel, ga pobaramo. »Želim si deliti z ljudmi modrosti o samozdravljenju in nasvete, kako si lahko pomagamo sami. Pri tem me spodbujajo in pomagajo tudi drugi. Med drugim poseben inštrument, ki izhaja iz Izraela in se imenuje kod, uglašen pa je na frekvence energijskih točk v našem telesu, ki jih izmerijo na inštitutu, ene od pionirk energijskega zdravljenja,« pove Bil Šinkovec, ki na inštrument igra že približno štiri leta.