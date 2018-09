Slastne pleskavice so pekli tudi veleposlaniki

Predsednik društva Hiša sonca Anton Pregelj je na pikniku napovedal skorajšnjo dobrodelno dražbo dresa Luke Dončića. FOTOGRAFIJE: Igor Modic

Slovaška veleposlanica Eva Ponomarenková se je izkazala za mojstrico priprave pleskavic.

Namen piknika je, da se družimo in da smo si vsi enaki ne glede na sposobnosti in zmožnosti.

Kuharji dobre volje

Ko se je začela glasba, se je plesišče v hipu napolnilo.

50

kg praženega krompirja so pripravili.

Ples in usta do ušes

Lopatki za peko sta spretno vihtela urednik Slovenskih novic Bojan Budja in predsednik društva Hiša sonca Anton Pregelj.

Športniki za dober namen

Na dogodku je društvo Hiša sonca napovedalo dobrodelno dražbo, s katero bo skupaj s Slovenskimi novicami zbiralo denar za nakup novega vozila za gojence CUDV Draga. Na dražbi, ki bo že v kratkem, bodo med drugim dražili podpisane drese, ki so jih Hiši sonca in Slovenskim novicam podarili košarkar, novopečeni član NBA-moštva Dallas Mavericks, Luka Dončić, eno prvih imen slovite lige NHL hokejist Anže Kopitar in nogometni zvezdnik Lionel Messi.

IG – Ne najbolj sončno vreme ni moglo pokvariti odličnega vzdušja na zares posebnem pikniku, ki je potekal v CUDV Dolfke Boštjančič v Dragi. Tja so se zgrnili varovanci centra iz različnih koncev Slovenije – Grosuplja, s Škofljice in iz drugih krajev, kjer ima CUDV Dolfke Boštjančič svoje domove.»Želimo, da se otroci in odrasli s posebnimi potrebami vključujejo v družbo, in naš tradicionalni piknik, ki ga organizira dobrodelno društvo Hiša sonca, je eden od načinov, da jih ljudje spoznajo,« nam je pojasnila direktorica CUDV Draga»Hiša sonca se že od leta 2000 druži z ljudmi z motnjami v razvoju in s posebnimi potrebami, tukajšnji piknik je eden izmed naših tradicionalnih dogodkov. Njegov namen je, da se družimo in da smo si vsi enaki ne glede na sposobnosti in zmožnosti. Včasih smo mi bolj potrebni pomoči kot oni,« je dejal predsednik društva Hiša soncaTokrat so razširili nabor pomagačev: pleskavice iz 90 kg mesa, 50 kg praženega krompirja in 200 porcij ričeta so med drugim pripravljali minister za izseljence in Slovence po svetuter predstavniki različnih veleposlaništev. Namesto oblek in suknjičev, v katerih smo jih vajeni srečevati, so nadeli predpasnike ter rezali, sekljali, kuhali in pekli.»V čast mi je, da sem danes tukaj. To, kar dela Hiša sonca za te ljudi, si resnično zasluži občudovanje in vredno je biti del tega. Z ženo podpirava koncept, da naj se ti ljudje, čeprav so malo drugačni, počutijo enakovredne vsem drugim. Ali se bodo tako počutili, je odvisno od nas. Mi moramo doseči, da se tako počutijo,« nam je med oblikovanjem pleskavic povedal ukrajinski veleposlanikin priznal, da pri opravilu, ki mu je bilo dodeljeno, zelo uživa.»Doma včasih kuham, a le ob koncu tedna. To danes je ena redkih priložnosti, ko lahko pokažem, kaj znam,« je v smehu razkril. Da se zelo zabava pri pripravi hrane, je priznal tudi namestnik ameriškega veleposlanika, ki je imel pri kuhanju pomočnika, štiriletnega sina»To je čudovito poslanstvo, vesel sem, da sem tukaj,« je dejal. Za pravo mojstrico piknikov se je izkazala slovaška veleposlanica, ki so jo drugi udeleženci spraševali za kuharske nasvete. »Tu sem dve uri, pomagam delati pleskavice, naučila sem se veliko o tem. Prava umetnost je oblikovati velik in hkrati tanek krog,« se je zasmejala, medtem ko jo je eden od kuharjev prostovoljcev že klical na drugi konec vrtne kuhinje.Medtem ko so v odličnem vzdušju nastajale slastne dobrote, so se obiskovalci piknika razživeli na glavnem prizorišču. Skupina Darling je z znanimi popevkami v hipu napolnila plesišče in le malo je bilo obiskovalcev, ki jih niso zasrbele pete. Da je piknik ena od priložnosti, ki se jih varovanci neznansko veselijo in v njih zelo uživajo, je potrdila tudis Škofljice, mama 35-letnega varovanca CUDV»To je tako veselje, da ni za povedati. Naš David je že ob šestih vstal in hotel, da greva. Komaj sem ga malo pomirila, da sva pozajtrkovala. Približno ob pol dvanajstih sva bila tukaj in ko je zaslišal glasbo in se je nabralo malo ljudi, je bil takoj na plesišču. Neverjetno je, kako otroci obožujejo takšna druženja. Zdi se mi, da so vsi srečni,« nam je zaupala.»Tukaj sem za moralno podporo. Z gojenci smo se spoprijateljili pred kratkim na trgatvi. Sprva so bili nezaupljivi, nato pa je eden od njih pokazal moj trebuh, češ da sem debel. Začel sem se smejati, in ko so videli, da nisem jezen, sem jih imel kmalu cel kup naokrog,« je povedal prior križniškega reda, ki je pred časom gojencem CUDV omogočil počitnice na jadrnici.