Šarec po srečanju z Junckerjem ostal praznih rok

SALZBURG – Novi slovenski premier Marjan Šarec se je danes v Salzburgu ob robu neformalnega vrha EU na kratko sešel s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Šarec je povedal novinarjem, da na srečanju ni dobil pojasnila, zakaj Juncker mnenja pravne službe ni dal na kolegij Evropske komisije.



Da Evropska komisija ni upoštevala mnenja svoje pravne službe, ki potrjuje večino slovenskih stališč glede uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško, je nedavno razkril nemški časnik Spiegel. Slovenska politika se je na pisanje časnika burno odzvala. »Juncker je seznanjen z mojim oziroma našim stališčem, kaj več bova rekla v Bruslju, ko ga bom obiskal,« je dejal Šarec. Povedal je še, da datum tega obiska še ni določen. Dejal je še, da Juncker ni veliko odgovarjal na njegova vprašanja glede arbitraže. »Mu ta tema ni preveč blizu glede na razkritje Spiegla,« je pripomnil. S Plenkovićem sta si izmenjala telefonski številki Šarec se je pogovarjal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Tokrat sta se seznanila in si izmenjala telefonski številki, za kakšne bolj poglobljene pogovore oz. izmenjavo stališč pa bo čas v prihodnje. Plenković je dejal, da je ključno še naprej graditi dobre odnose med Slovenijo in Hrvaško. »Odnose nam je uspelo ohraniti v korektnem ozračju, ni bilo stopnjevanja napetosti,« je poudaril. Dodal je, da gre za državi, ki sta si blizu in nista imeli težav. »Naša vprašanja so povezana z razpadom nekdanje države.« Na pripombo, da tožba Slovenije pred Sodiščem EU zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama ne odseva dobrih odnosov, je hrvaški premier dejal, da je Slovenija izbrala to pot, Hrvaška pa bo odgovorila s pravnimi sredstvi.