Šarec na zagovor k Levici

Marjana Šarec ne vidi težav. FOTO: Jože Suhadolnik

LJUBLJANA – Vodstvo Levice se bo s premierjemv prostorih poslanske skupine Levice v državnem zboru pogovarjalo o odprtih vprašanjih, ki jih želijo razčistiti pred nadaljnjim sodelovanjem z vladnim peterčkom.V Levici, kjer kritizirajo nekatere Šarčeve kadrovske poteze, ocenjujejo, da poskušajo posamezni ministri razvodeniti vsebino parafiranega protokola o sodelovanju. V stranki so bili v zadnjih dneh sicer glasni predvsem zaradi imenovanjaza državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, a koordinator strankeopozarja tudi na vsebinska vprašanja, ki zahtevajo temeljit pogovor s premierjem. V sredo je izpostavil vprašanje NLB, oborožitve dveh bataljonskih skupin za Nato in državni proračun.Kot je pojasnil, poskušajo nekateri ministri in predstavniki strank peterčka razvodeniti vsebino parafiranega sporazuma, češ da gre le za seznam lepih želja. Ker je Levica nezadovoljna z odstopanjem od dogovora, se je po Mesčevih navedbah tudi zataknilo pri podpisu sporazuma, ki je bil predviden za pretekli torek.S Šarcem se želijo tako pogovoriti o tem, kakšen status ima sporazum, kako ga bodo udejanjali, predvsem pa želijo preprečiti presenečenja, kot je bilo imenovanje Črnčeca, ki da je nesprejemljiv za levosredinsko vlado.Premier Šarec je v sredo pred neformalnim vrhom voditeljev EU v Salzburgu napovedal, da se bodo pogovorili, tako kot se pogovarjajo že ves čas, zato ne vidi težav. Prav tako se ne strinja z oceno, da se odnosi z Levico krhajo.Vodja poslancev LMŠpa je v sredo ob očitkih Levice je zatrdil, da v LMŠ parafirani dogovor jemljejo resno in bodo naredili vse za to, da zaprejo odprta vprašanja. Golubović verjame, da bo prihodnji teden prišlo do podpisa sporazuma.