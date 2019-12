S pametjo za volan: doletijo vas lahko visoke kazni

200 evrov globe doleti voznika z neočiščenim vozilom.

Avta ne ogrevajmo na mestu

Pozimi na vozilo spadajo zimske pnevmatike z oznako M+S z minimalno globino profila 3 mm. FOTO: Mavric Pivk

Avto se najhitreje ogreje med vožnjo.

Previdno na cesti

Priporočljiva oprema



Poleg obvezne zimske opreme je priporočljivo imeti pripomočke, kot sta strgalo za led in metlica za sneg, dobro pa si je omisliti tudi svetilko in rezervno toplo oblačilo, saj so zimske razmere zelo spremenljive. Poleg tega je zelo priporočljivo preveriti tlak v pnevmatikah, zavorni sistem, delovanje brisalcev in preostalih funkcij vozila.

Globe niso nizke

Vožnjo je treba prilagoditi zimskim razmeram. FOTO: Jože Suhadolnik

Koledarska zima je pred vrati, meteorološka pa se je že začela. In sploh pozimi je treba našim jeklenim konjičkom posvetiti posebno pozornost. Motorna vozila morajo biti vedno očiščena snega, ustrezno osvetljena in oskrbljena z zimsko opremo, da ne ogrožamo sebe in drugih v prometu. Ko temperatura pade, so stekla zjutraj pogosto pomrznjena, na strehah višjih vozil pa se lahko nabere led, zato je treba vozilo pred začetkom vožnje ustrezno očistiti, opozarja policija. S strgalom in metlico moramo očistiti vsa stekla in vzvratna ogledala, na vozilu ne sme biti snega, ledu ali česa drugega, kar bi se lahko raztresalo po vozišču in motilo vožnjo drugih udeležencev v prometu. Ne smemo pa pozabiti na svetila, saj so dnevi krajši, dež, sneg in megla pa nekaj vsakdanjega.Pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) poudarjajo, da se motor in s tem vozilo najhitreje ogreje med vožnjo. Ne glede na to, ali imamo bencinarja ali dizla, hladnega vozila ni priporočljivo ogrevati na mestu, saj tedaj motor porabi veliko več goriva, hkrati pa to ni dobro za življenjsko dobo njegovih vitalnih delov. Avto je bolje najprej očistiti in se nato odpeljati z njim, pri čemer pazimo, da ga prve četrt ure ne obremenjujemo preveč. Med to vožnjo se bo segrel na delovno temperaturo. Kdor nima garaže, lahko vozilo čez noč pokrije in se izogne čiščenju stekel, svetujejo pri AMZS. Pri nižjih temperaturah akumulator deluje z manjšo zmogljivostjo, zato je pametno preverjati njegovo delovanje oziroma napolnjenost. Za vetrobranska stekla pa pravočasno natočimo primerno čistilno tekočino, ki zdrži do več deset stopinj Celzija pod ničlo, da nam ne zamrzne v ceveh, črpalkah in šobah, kar lahko privede tudi do poškodb materiala.Ko smo na cesti, moramo vožnjo prilagoditi razmeram, v dežju in snegu zmanjšati hitrost in povečati varnostno razdaljo. Seveda moramo imeti avto primerno opremljen. Avtomobile je treba po zakonu od 15. novembra do 15. marca opremiti z zimsko opremo, kar pomeni, da morajo biti obuti v zimske pnevmatike z oznako M+S z minimalno globino profila tri milimetre ali letne pnevmatike s prav tako vsaj tremi milimetri profila, v prtljažniku pa moramo imeti snežne verige. A tudi ko ni snega, so zimske pnevmatike na cesti zaradi nižjih temperatur neprimerno boljša izbira od letnih. Treba je še dodati, da smemo verige uporabljati le tedaj, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča, opozarja policija.In tiste, ki pravil ne spoštujejo, lahko policija pošteno oglobi. Voznik, čigar motorno ali priklopno vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme ali ki ravna v nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig, se za prekršek kaznuje z globo 40 evrov. Petsto evrov globe in pet kazenskih točk doleti voznika, čigar vozilo nima predpisane opreme v prometu in se zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet. Prav tako se kaznuje voznik, ki ne upošteva prometne signalizacije za označitev zimskih razmer, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.Z globo 200 evrov se kaznuje voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila tako, da na njem ni snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Z globo 300 evrov se kaznuje voznik, ki pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste. Z globo 1000 evrov pa se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (njihova odgovorna oseba z globo 120 evrov), če vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme, če se zaradi neustrezne zimske opreme ustavi na cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju prometne signalizacije, ki prepoveduje promet ali omejuje promet na določenem delu ceste.