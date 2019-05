Pripravite se na vremensko pester vikend, v morje ne skačite

LJUBLJANA – Vreme nas maja ne razvaja z visokimi temperaturami in povprečna temperatura zraka v prvih 10 dneh je bila za okoli 3 stopinje nižja od dolgoletnega povprečja. Očitno bo vremenska izkaznica drugačna od preteklih 13 mesecev, ki so bili vsi nadpovprečno topli. Jutri dopoldne bo na vzhodu še delno jasno, popoldne se bo tudi tam pooblačilo. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo občasno deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 15 do 21 stopinj Celzija. Dežnikov še ne pospravite Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, ki jih bo več v krajih zahodno od nas. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Pogostejše bodo v zahodni Sloveniji. Temperature morja najnižje Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je povprečna majska temperatura morja v zadnjih 25 letih znašala okoli 18 stopinj Celzija. V teh dneh je temperatura morja 14 stopinj Celzija. Temperatura morja dnevno niha in nekoliko zaostaja za temperaturo zraka. Najvišja temperatura je tako v poznih popoldanskih ali večernih urah, najnižja pa v zgodnjih jutranjih urah.