Princ Edward že drugič v Sloveniji

Štirinajsti maj je bil za dijake Gimnazije Celje center (GCC) izjemen dan, saj so iz rok premierja Marjana Šarca prejeli priznanje junaki našega časa, zvečer pa na Ljubljanskem gradu zapeli na zabavi ob kraljičinem rojstnem dnevu, ki ga je obiskal tudi princ Edward. Priznanje junaki našega časa jim je v posebno v čast, saj s tem dobivajo potrditev za izjemno delo na področju prostovoljstva in dobrodelnosti, kar je že drugo leto zapored prepoznala tudi Slovenska filantropija. Program Mepi je tisti, ki je 14. maja dekliškemu pevskemu zboru in fantovski vokalni zasedbi GCC odprl vrata na koncertni oder stanovske dvorane Ljubljanskega gradu, kjer je veleposlanica Združenega kraljestva, njena ekscelenca Sophie Honey, gostila tradicionalni sprejem ob kraljičinem rojstnem dnevu, katerega častni gost je bil princ Edward. Pevke in pevci z GCC so mu tudi zapeli. M. M.

Ta teden je Slovenija gostila visok obisk z britanskega dvora. Kar dva dni je pri nas preživel najmlajši sin kraljiceprinc, grof Wesseški. Gostil ga je predsednik, ki je s princem zaznamoval prvi dan prijateljstva med Slovenijo in Veliko Britanijo. Deželi druži močna vez, so ponosno zapisali na britanskem veleposlaništvu ob novici, da je princ sprejel Pahorjevo povabilo.»Prijateljstvo med Slovenijo in Veliko Britanijo je izjemno močno, delimo si zgodovino in z optimizmom zremo v prihodnost. Prijateljski odnosi med državama so se začeli že med drugo svetovno vojno in ves ta čas odlično sodelujemo,« so zapisali na britanskem veleposlaništvu. Dan prijateljstva sta princ in predsednik zaznamovala v Gornjem Suhorju pri Vinici, ki nosi prav poseben pomen. Na tem kraju je namreč med drugo svetovno vojno strmoglavilo britansko vojno letalo, domačini pa so sestreljene pilote zaščitili pred okupatorskimi silami in postavili temelje močnega prijateljstva.»To je moj drugi obisk v Sloveniji, in kot mogoče veste, so vsi člani moje kraljeve družine že bili tukaj. Veselimo se tega dne, prvega dne slovensko-britanskega prijateljstva, in kot je povedal predsednik Republike Slovenije, upajmo in veselimo se, da bo še več takih dni v prihodnosti,« je ob tem dejal grof Wesseški, ki je s Pahorjem položil venec pred spominsko ploščo zavezniškim članom posadke padlega bombnika.Dan pozneje se je kraljičin najmlajši sin udeležil poslovnega dogodka Pripravljeni na svet ter na njem poudaril pomen neformalnega izobraževanja.»Kaj se zgodi zunaj učilnice, je lahko bolj ali vsaj enako pomembno kot tisto, kar se dogaja v učilnici,« je dejal. Tudi sam oče dveh otrok se zaveda, da ima vsak svojo osebnost in svoje zanimanje, ki ga je treba spoštovati in upoštevati, ko jih starši pripravljajo na svet. Da premore veliko smisla za humor, je Edward dokazal, ko je nasmejal prisotne z nazornim opisom razlike med znanjem in modrostjo: »Znanje je vedenje, da je paradižnik sadje, modrost pa, da paradižnika ne daš v sadno solato.« Ob tem je resno dodal, da bi morali delodajalci pri mladih iskalcih zaposlitve iskati oboje, ne zgolj znanja.Grof Wesseški je tudi sicer močno vpet v delo z mladimi. Med drugim je častni pokrovitelj programa za mlade Mepi oziroma mednarodnega priznanja za mlade. Prejemnika zlatega tovrstnega priznanja imamo tudi pri nas, to jeiz Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, ki je dobil veliko čast, da je Edwarda spremljal med njegovim obiskom v prestolnici.Gašperju, ki si je prestižno priznanje prislužil lani, so se pridružili tudi njegovi kolegi skavti, ki so bili počaščeni, da so dobili nalogo Edwarda spremljati in skrbeti za logistično podporo dogodkov v Ljubljani. Tudi skavti so s princem izmenjali mnenje o neformalnem izobraževanju. Navsezadnje mladi najbolje vedo, česa si želijo in česa ne. »V formalnem izobraževanju je vedno več specializacije in premalo celostnosti. Preveč staršev želi toliko varnostnih omejitev, kot je le mogoče, in s tem krade otrokom dragocene izkušnje ter jih prikrajša za razvoj na različnih področjih. Samo s toliko varnosti, kot je treba, pa lahko otroku zagotovimo najboljše okolje za rast in širši skupnosti mlade posameznike z razvitim potencialom. Zavijanje mladih v vato ni cilj Mepija, še manj pa skavtov,« je Edwardu dejal skavt Gašper Stojc.Princ Edward je Slovenijo nazadnje obiskal leta 2013, takrat ga je spremljala žena, grofica, a je tokrat ostala doma. Sicer sta se Pahor in Edward letos srečala že drugič, saj je predsednik februarja v Londonu obiskal kraljico.