Poslanec SDS brez poslanske imunitete

Strašen dan: vlak zbil štiri otroke

OSS – V mestu Oss na vzhodu Nizozemske so v trčenju vlaka in kolesa, s katerim je ženska prevažala pet otrok, umrli štirje otroci, stari od 4 do 11 let. Ženska in en otrok sta bila huje poškodovana. Vlak, ki je vozil iz mesta Nijmegen v bližnji Den Bosch, je trčil s trikolesom, s katerim je ženska prevažala otroke iz varstva v osnovno šolo. Gre za posebno kolo, ki ima pred krmilom