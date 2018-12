Popovič hoče ponovno štetje, napovedan tudi shod

KOPER –in njegov zagovorniksta na novinarski konferenci sporočila, da se bodo pritožili na izid oziroma odločbo volilne komisije, ki je zavrnila Popovičev ugovor in odločila, da je zmagovalec volitev Popovičev protikandidat. Kot je razkril Popovič, je konstitutivno sejo sklical za 21. december. »Našli smo kar nekaj zelo pomembnih napak. Ena izmed njih je ta, da so na enem volišču ponovili štetje in ugotovili 10 glasov razlike. Če gledamo po tej logiki, je na preostalih 80 voliščih lahko v zraku 800 glasovnic. Zato je nujno potrebno ponovno štetje,« je dejal Popovič. Zahteva ponovno štetje glasov v celotni občini, predvsem zato, ker je bila razlika med kandidatoma tako majhna, poleg tega so bile ugotovljene nepravilnosti.Po poročanju Dela naj bi Popovičevi privrženci na dan ustanovne seje organizirali shod pred občinsko stavbo. To je na novinarski konferenci potrdil tudi Popovič in dejal, da so to ljudje, ki ga podpirajo pri zavzemanju za ponovno štetje vseh glasovnic.