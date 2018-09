Po trgatvi v klet s svečo in psom

LJUBLJANA – V petek, 7. septembra, je minilo okroglo leto od tragične smrti 27-letnega Tomaža in 67-letnega očeta Bogdana Lavrenčiča iz vinogradniške družine v Vrhpolju v Vipavski dolini. Med vretjem mošta sta se zadušila z ogljikovim dioksidom. Tisto dopoldne je soseda opazila, da v kleti ležijo trije ljudje, prihiteli so reševalci in vaščani ter jih začeli oživljati. Triinšestdesetletna žena in mati Branka je na srečo spet zadihala, a nesrečnima Bogdanu in Tomažu ni bilo več pomoči. Brez očeta in brata so ostale Anita, Manica in ...