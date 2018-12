Odkrili drugo najglobljo jamo v Sloveniji

BOVEC – Slovenski jamarji se veselijo novega uspeha, kajti v soboto, 8. decembra, se je zgodil pravi čudež, še posebno v razmerah, v kakršnih so slovenski in italijanski jamarji odkrili drugo najglobljo slovensko jamo. Spomnimo, člani Jamarskega kluba Borovnica Ana Makovec, Taša Ileršič in Mitja Mršek ter Aleš Štrukelj iz Jamarskega kluba Rakek in njihova italijanska jamarska kolega Roberto Antonini in Alberto Dal Maso so konec oktobra lani v Kaninskem pogorju poskrbeli za fantastičen dosežek v že znanem in vrsto let raziskovanem breznu Hudi Vršič. V odpravi med 27. ...