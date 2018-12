LJUBLJANA – Ob 14.47 je na Trgu republike v Ljubljani v podhodu trgovskega objekta oseba po pomoti zašla v prostor ob sanitarijah in ostala zaklenjena. Posredovali so policisti in gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so s tehničnim posegom odprli vrata in osebi omogočili izstop iz objekta, poroča Uprava za zaščito in reševanje.