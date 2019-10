Najbolj zažigala županova juha in tele

Slavka Arko je predstavila ročno izdelan nakit.

Voditeljici programa Jasni Kuljaj je bilo meso nadvse všeč.

Ko so se cedile sline

Marjetice vabijo na razstavo. FOTOGRAFIJE: Primož Hieng

Na prireditvi so se z zelenjavo, mesom in začimbami ter noži in kuhalnicami spopadali štirje župani.

Pridne marjetice

Kuhanje županove juhe je imelo tudi dobrodelni namen.

DOL PRI LJUBLJANI – V Dolu pri Ljubljani so prireditev Praznik jeseni vzeli zelo resno, saj so za obiskovalce poleg dobro založenih stojnic pripravili bogat spremljajoči program. Med drugim so na ognju vrteli in pekli tele, za bakrenimi kotlički so se v kuhanju juhe pomerili župani in županja nekaterih slovenskih občin. Organizatorji so najbolj razveselili rokodelce in kmete na stojnicah, saj je bil najem tokrat brezplačen.»Tega smo se tisti, ki največkrat prodajamo na sejmih, zelo razveselili,« je povedalaiz Sodražice, ki je obiskovalcem ponudila izjemno lep nakit domače blagovne znamke Psoglavka. Nakit je ročno izdelan in plod lastne domišljije, gospa Slavka pa je pokazala uhane, zapestnice in ogrlice za vse priložnosti.V okolici Dola deluje ekološka kmetija Pr' Travnari, kot se reče po domače., mlada predstavnica kmetije, nam je povedala, da njihovo sirarstvo ponuja izdelke iz ovčjega in kozjega mleka, imajo pa tudi druge živali. »Pri nas imamo na voljo ekološko ovčje in kozje mleko, prav tak ovčji in kozji jogurt, mladi ovčji sir in kozji sir v slanici, poltrdi ovčji in kozji sir ter ovčjo in kozjo skuto.« Zanimalo nas je, kaj študira in ali bo v bodoče delala doma na kmetiji. »Z novim študijskim letom, ki se je šele začelo, sem se vpisala na študij veterine, torej tudi v smislu naše kmetije,« je povedala. »Upam, da bo študij zanimiv, o tem, kako bo z zaposlitvijo po diplomi, pa še ne razmišljam. Morda bom lahko ostala na naši kmetiji. Čas bo pokazal svoje.«Učimo se vse življenje, bi lahko zapisali ob ogledu stojniceiz Zgornjega Tuštanja v Moravški dolini. Ukvarja se s pletenjem košar, posebnost pa so njegovi tečaji, ki jih prireja za vse tiste, ki bi se radi naučili te stare rokodelske veščine.»Pletenje košev in košar je bila včasih splošno razširjena ljudska obrt, a dandanes jo obvladajo le redki,« pravi Urbanija. »Na veselje pletarjev se v zadnjem času znova kaže večje zanimanje za učenje tovrstnih ročnih spretnosti, zato sem se začel ukvarjati s prirejanjem tečajev. Že zdaj zbiram prijave za tečaj pletenja košar, ki bo pozimi, prijave so mogoče do konca oktobra.«Organizatorji Praznika jeseni so hoteli obiskovalcem ponuditi kaj nenavadnega tudi za pod zob, da ne bo dišalo samo po pleskavicah, čevapčičih in klobasah. Na ražnju so tako zavrteli kar 270 kg težko tele, da se je počasi peklo. Potem so zapeli noži in prvim najbolj lačnim so postregli to posebnost, mnogi so se je razveselili.Tisti, ki so pekli tele, niso imeli časa, da bi odgovorili na vprašanja voditeljice programa, koliko časa se je pekel. Takole mimogrede pa smo izvedeli, da ga je treba peči počasi, bolj na žerjavici kot na živem ognju. »Mmm,« je bilo vse, kar je lahko povedala Jasna in se oblizovala, ko je poskusila pečeno meso, kajti bilo je zares okusno.Župani in županja so se pri kuhanju županove juhe odločili za različne okuse; obiskovalci so lahko poizkusili govejo in gobovo juho in telečjo obaro, županja občine Lukovicapa se je odločila za ješprenčkovo.»Kuhanje županove juhe je imelo tudi dobrodelni namen, saj smo s prodajo juhe oziroma dobrodelnimi prispevki zbirali sredstva za eno od naših občank, ki potrebuje pomoč,« so povedali organizatorji. Sicer pa so se tokrat z zelenjavo, mesom in začimbami ter noži in kuhalnicami spopadali županiz občine Šmartno pri Litiji in županja Olga Vrankar iz občine Lukovica, združenje slovenskih občin je zastopaliz Velike Polane,pa je uspešno predstavljal domačo občino Dol. Župani so si pri kuhanju omislili pomoč, med drugim so k sodelovanju povabili kuharske mojstre.V Dolu tudi v tem času najdemo marjetice, to so namreč zelo pridne in nadvse prizadevne članice Aktiva žena iz Dola, ki so se skrbno pripravile na tokratno prireditev, zdaj pa že razmišljajo naprej. »Največ dela bomo posvetile naši tradicionalni razstavi Bog žegnaj,« je povedala»Vsakič jo pripravimo drugo nedeljo v oktobru, in tudi letos bo tako. Naš Bog žegnaj 2019 bo že šestnajsti po vrsti, letos bo v nedeljo, 13. oktobra, od 8. do 16. ure. Letošnja razstava ima naslov Jesen na krožniku. V naših krajih, kjer ima večina prebivalcev vsaj vrtiček, če že ne večjega vrta ali celo njive, našo prehrano močno zaznamujejo pridelki in izdelkih izpod naših rok. Na razstavi boste lahko dobili marsikatero idejo, kako te pridelke porabiti, da sta miza in krožnik vedno pisana in zanimiva. Vabimo vas, da si ogledate našo razstavo, saj nam vaša udeležba veliko pomeni in nam da zagona za nadaljnje delo.«