Miro Cerar zaskrbljen zaradi izjav Mihe Kordiša

LJUBLJANA – Svet SMC je na seji ugotovil, da je stranka pripravljena na samostojen nastop na evropskih volitvah, je ob robu sporočil predsednik SMC. Imena kandidatov bodo predstavili 21. marca.Svet stranke je obravnaval tudi sporazum o sodelovanju vlade z Levico, a ima nekaj zadržkov in ga danes ne bo potrdil. »Eno od ključnih vprašanj je, ali je tak vsebinski načrt projektov, kot ga zajema protokol, javnofinančno v celoti vzdržen,« je dejal Cerar. Svet SMC tudi pričakuje, da bo ministrstvo za finance zelo jasno povedalo, ali so ti projekti v mejah javnofinančne vzdržnosti.Preberite še:Cerarja in vodjo poslanske skupine SMCso člani sveta pooblastili, da pripombe in pomisleke preneseta koalicijskim partnerjem. O potrditvi oziroma nepotrditvi sporazuma bo po Cerarjevih napovedih sicer dokončno odločal izvršni odbor stranke.Kot je še dodal Cerar, pa skrb vzbujajo tudi določene izjave poslanca Levice, ki je na svojem facebook profilu zapisal, da sporazum pomeni zelo zabeljen račun za podporo proračunu. »To nas skrbi. Take izjave so skrb vzbujajoče in pričakujemo pojasnila. Verjamem, da bomo to v koaliciji v prihodnjih dneh razčistili,« je še sklenil Cerar, ki ga je Kordiš, tako kot, označil za »ministrske pavlihe«.O sporazumu z Levico, o katerem imajo pomisleki tudi nekatere druge koalicijske partnerice in za katerega v Levici želijo, da bi ga podpisali še pred glasovanjem o rebalansu proračuna, razpravlja tudi svet SAB. Prav tako odločajo, ali gredo na volitve samostojno ali s kom drugim.Potem ko so se v največji vladni stranki LMŠ odločili, da gredo na evropske volitve samostojno in je s tem ugasnila ideja o skupni listi LMŠ, SMC in SAB, sta predsednik Cerar in predsednica SABnamreč nakazala željo, da bi skupno listo oblikovali njuni stranki, a naj bi se člani SAB nagibali k samostojnemu nastopu.