Levica povzročila negodovanje v koaliciji

Kordiš: Izstavili smo račun

Golubović priznal, da je Levica del koalicije?

Opozicija kritična glede vpliva Levice

LJUBLJANA – Med nekaterimi koalicijskimi partnerji je pred podpisom sporazuma o sodelovanju z Levico slišati nekatere pomisleke. Med drugim so kritični do pomanjkanja informacij o finančnih učinkih dokumenta in premajhni vključenosti pri njegovi pripravi.Sporazum o sodelovanju Levice z manjšinsko vladoza letos vsebuje protokol, podoben tistemu, ki so ga parafirali lani, poleg tega pa še vsebinske dogovore, predvsem o odpravljanju prekarnega dela ter stanovanjski politiki. Koordinator Leviceje pojasnil, da so sporazum pripravljali dva meseca in ga uskladili z vsemi resornimi ministri, ki jih sporazum zadeva.Mesec je ob tem spomnil, da so v četrtek vsi predsedniki koalicijskih strank dali zagotovila, da bo sporazum podpisan še pred glasovanjem DZ o rebalansu proračuna. V Levici verjamejo, da se bodo vsi dogovora držali in bo sporazum podpisan v sredo.Vendar pa se med koalicijskimi partnerji, predvsem v SD in SMC, glede podpisa sporazuma pojavljajo nekateri pomisleki, ki jih je dodatno razvnel zapis poslanca Levicena njegovem Facebook profilu. Med drugim je namreč zapisal, da so »izstavili zabeljen račun za podporo proračunu 2019«.Poslanec SMCmeni, da je Kordišev zapis »zagotovo neko opozorilo, ki ga gre jemati resno«. »Tako pomemben dokument, kot je ta partnerski protokol, moramo kot resna stranka sprejeti še na naših organih,« pa je napovedal vodja poslanske skupine SD. Poudaril je še, da je treba v partnerstvu prevzeti tudi odgovornost. »Težko kupim, da stranka prevzame resor, pripravi vso zgodbo, da se bo zadeva rešila, potem pa se pod to podpiše katerakoli druga stranka. Tako ne gre,« je bil še kritičen.Vodja poslanske skupine LMŠodgovarja, da je protokol težko finančno ovrednotiti. Po njegovi oceni je predvsem pomembno, da se bodo o projektih pogovarjali in skupaj odločali. »Imamo spoštljiv odnos z vsako od koalicijskih strank, vključno z Levico. Z vsako vzpostavljamo dialog, se pogovarjamo, poskušamo zaupati," je poslanec opisal odnose med strankami.A ravno pomanjkanje dialoga in sodelovanja pri oblikovanju sporazuma je eden od očitkov, ki jih imajo v nekaterih koalicijskih strankah. Pogovori o sporazumu so po besedah vodje poslanske skupine SABvečinoma potekali med LMŠ in Levico. Kociprovo sicer motijo predvsem vedno nova pogojevanja Levice. Kot je dejala, da so v Levici prejšnji teden sklenili, da bodo rebalans proračuna podprli, zdaj bi pa želeli, da se še pred tem podpiše sporazum o sodelovanju.Manj težav s sporazumom pa imajo v DeSUS, kjer so pričakovali, da bo podpis v kratkem, celo danes. Po besedah vodje poslanske skupine DeSUSvečjih sprememb v novem sporazumu, ki čaka na podpis, v primerjavi z lani parafiranim sporazumom namreč ni.V opoziciji pa so kritični do vpliva Levice na vladno politiko, ki se kaže v rebalansu proračuna. Poslanec SDSje ocenil, da Levica ostaja nadkoalicijska stranka, prvak SNSjo je označil za stranko prikrite koalicije. Da ima Levica v vladi veliko moč, čeprav trdi, da ni vladna stranka, meni poslanka NSi