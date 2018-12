Kot strela z jasnega: prvi mož Radia 1 prodaja podjetje?

Leo Oblak in Andreja Jernejčič. FOTO: Sašo Radej

Z medijskimi hišami se pogovarjajo o sodelovanju

LJUBLJANA – V uredništvo smo prejeli informacijo, da naj bi radijski mogotecprodajal medijsko družbo Infonet media. Kaj točno se dogaja v največji radijski mreži pri nas, smo preverili pri ustanovitelju družbe Oblaku.Kot je pojasnil, vsako leto prejme nekaj ponudb za nakup družbe Infonet media, in to že od ustanovitve dalje. Vsaj enkrat na leto se tako pri njem na obisku zglasi vsaj en potencialni kupec. »Vsakega interesenta prijazno sprejmem in mu povem, da družba ni na prodaj,« je jasen Oblak.Oblak obenem dodaja, da je res, da se že od leta 2007 z nekaterimi medijskimi hišami (tako radijskimi kot drugimi) v Sloveniji pogovarjajo o možnosti povezovanja. »Na dolgi rok bo povezovanje med različnimi mediji nujno, če želimo slovenski mediji konkurirati tujim spletnim velikanom (Facebook, Youtube, Google itd.) Lahko le povem, da smo se v preteklosti pogovarjali tako z izdajatelji TV-programov kot tiskanih medijev in radijev,« pravi prvi mož Infoneta. Razkril je še, da dlje od neformalnih pogovorov niso prišli.